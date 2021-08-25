Путин передал письмо и игрушки для сирийской девочки

На торжественном приёме в российском посольстве девятилетней сирийке Иман Али передали письмо и подарки от президента РФ Владимира Путина. Недавно девочка отправляла главе российского государства свой рисунок и послание со словами благодарности.

"Меня очень тронули ваши слова благодарности и уважения. Искренность этих строк показывает, что каждый ребёнок мечтает о ясном небе и простом человеческом счастье в родном доме <…>. Уверен, что благодаря таким талантливым и целеустремлённым детям с добрым сердцем и открытой душой сирийское государство ждёт светлое будущее", — цитирует ТАСС текст письма Владимира Путина.

Вместе с письмом Иман получила игрушечного голубя, большого плюшевого медведя и куклу.

В ходе приёма в посольстве школьница обратилась ко всем взрослым мира с призывом сделать всё, чтобы международный терроризм не вернулся в Сирию. Также она поблагодарила армии России и САР за борьбу с боевиками.