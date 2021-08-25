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    Путин передал письмо и игрушки для сирийской девочки

    Иман Али получила в подарок от российского президента игрушечного голубя, большого плюшевого медведя и куклу.

    25 августа, 12:47
    <p>Фото © ТАСС / Григорий Сысоев / POOL</p>

    Фото © ТАСС / Григорий Сысоев / POOL

    На торжественном приёме в российском посольстве девятилетней сирийке Иман Али передали письмо и подарки от президента РФ Владимира Путина. Недавно девочка отправляла главе российского государства свой рисунок и послание со словами благодарности.

    "Меня очень тронули ваши слова благодарности и уважения. Искренность этих строк показывает, что каждый ребёнок мечтает о ясном небе и простом человеческом счастье в родном доме <…>. Уверен, что благодаря таким талантливым и целеустремлённым детям с добрым сердцем и открытой душой сирийское государство ждёт светлое будущее", — цитирует ТАСС текст письма Владимира Путина.

    Вместе с письмом Иман получила игрушечного голубя, большого плюшевого медведя и куклу.

    В ходе приёма в посольстве школьница обратилась ко всем взрослым мира с призывом сделать всё, чтобы международный терроризм не вернулся в Сирию. Также она поблагодарила армии России и САР за борьбу с боевиками.

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    Иман Али живёт в Латакии, где изучает русский язык в местном образовательном центре. Недавно она побывала в Москве, и ей очень понравился город. Девочка говорит, что любит Россию и российскую культуру.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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