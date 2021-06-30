Просившая у Путина гражданство Ирина Баракат рассталась с мужем

Ирина Баракат с тремя детьми, которые после обращения к президенту РФ Владимиру Путину получили российские паспорта, почти три года живут в Петербурге. Однако, по словам женщины, супруг Ахмед предпочёл вернуться обратно в Сирию.

"Когда муж приехал ко мне, он приехал с сюрпризом. Он там нашёл себе любовь и сразу уехал. Я первое время это не афишировала, но всё — он уехал, а мы сами", — рассказала Баракат газете "Петербургский дневник".

По словам Ирины, муж уехал, оставив семью в долгах. Но благодаря помощи председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова проблему удалось решить. Сейчас у семьи всё хорошо, проблем со здоровьем из-за коронавируса нет. Ограничения не повлияли на реабилитацию Ирины.