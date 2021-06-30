Просившая у Путина гражданство Ирина Баракат рассталась с мужем
Он приехал в Петербург из Сирии с сюрпризом: нашёл себе новую любовь и сразу вернулся к ней.
Фото © "Петербургский дневник"
Ирина Баракат с тремя детьми, которые после обращения к президенту РФ Владимиру Путину получили российские паспорта, почти три года живут в Петербурге. Однако, по словам женщины, супруг Ахмед предпочёл вернуться обратно в Сирию.
"Когда муж приехал ко мне, он приехал с сюрпризом. Он там нашёл себе любовь и сразу уехал. Я первое время это не афишировала, но всё — он уехал, а мы сами", — рассказала Баракат газете "Петербургский дневник".
По словам Ирины, муж уехал, оставив семью в долгах. Но благодаря помощи председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова проблему удалось решить. Сейчас у семьи всё хорошо, проблем со здоровьем из-за коронавируса нет. Ограничения не повлияли на реабилитацию Ирины.
Напомним, украинская переводчица в 2016 году получила ранения в Сирии во время атаки боевиков — чтобы спасти своих детей, женщина закрыла их телом. На лечение Баракат отправили в Петербург. В Сирии остались её супруг — гражданин страны — и трое детей, пригласить их в РФ женщина не могла из-за отсутствия российского гражданства. С такой просьбой она и обратилась к Владимиру Путину во время прямой линии. Паспорт РФ Ирина получила 25 июня, в этом же месяце из Сирии к ней в Санкт-Петербург прилетела её семья. Дети получили гражданство РФ и перевелись в российские школы.
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