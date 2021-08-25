В Карелии посиделки с алкоголем обернулись гибелью пяти человек от отравления

Пять человек умерли от отправления алкоголем в Пудожском районе Карелии. При этом ещё нескольких рабочих удалось спасти. Об этом Лайфу сообщил источник.

Бригада строителей из Белоруссии заехала в дом для выполнения работ по очистке от лесных насаждений высоковольтной линии электропередачи. Вечером 21 августа они решили отдохнуть и пили алкоголь неизвестного происхождения, который принёс бригадир Самусевич Е. Уже на следующее утро многим стало плохо. Один из рабочих скончался при оказании медпомощи по адресу проживания, остальных срочно госпитализировали. В итоге в больницах в следующие двое суток умерло ещё четверо. Троих отдыхавших удалось спасти.