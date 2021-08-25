В Карелии посиделки с алкоголем обернулись гибелью пяти человек от отравления
Плохо людям стало на утро после попойки, нескольких человек удалось спасти, их госпитализировали.
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Пять человек умерли от отправления алкоголем в Пудожском районе Карелии. При этом ещё нескольких рабочих удалось спасти. Об этом Лайфу сообщил источник.
Бригада строителей из Белоруссии заехала в дом для выполнения работ по очистке от лесных насаждений высоковольтной линии электропередачи. Вечером 21 августа они решили отдохнуть и пили алкоголь неизвестного происхождения, который принёс бригадир Самусевич Е. Уже на следующее утро многим стало плохо. Один из рабочих скончался при оказании медпомощи по адресу проживания, остальных срочно госпитализировали. В итоге в больницах в следующие двое суток умерло ещё четверо. Троих отдыхавших удалось спасти.
Республиканское управление Следственного комитета 23-го числа возбудило уголовное дело по статье о производстве и хранении продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлёкшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование находится на контроле в прокуратуре региона. Точные причины смерти людей пока не установлены.
Ранее Лайф рассказывал, что из парк-отеля в Московской области госпитализировали семь детей в возрасте от 10 до 13 лет с отравлением. Роспотребнадзор начал проверку после этого происшествия.
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