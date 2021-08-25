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    В Карелии посиделки с алкоголем обернулись гибелью пяти человек от отравления

    Плохо людям стало на утро после попойки, нескольких человек удалось спасти, их госпитализировали.

    25 августа, 12:51
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Пять человек умерли от отправления алкоголем в Пудожском районе Карелии. При этом ещё нескольких рабочих удалось спасти. Об этом Лайфу сообщил источник.

    Бригада строителей из Белоруссии заехала в дом для выполнения работ по очистке от лесных насаждений высоковольтной линии электропередачи. Вечером 21 августа они решили отдохнуть и пили алкоголь неизвестного происхождения, который принёс бригадир Самусевич Е. Уже на следующее утро многим стало плохо. Один из рабочих скончался при оказании медпомощи по адресу проживания, остальных срочно госпитализировали. В итоге в больницах в следующие двое суток умерло ещё четверо. Троих отдыхавших удалось спасти.

    Республиканское управление Следственного комитета 23-го числа возбудило уголовное дело по статье о производстве и хранении продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлёкшей по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование находится на контроле в прокуратуре региона. Точные причины смерти людей пока не установлены.

    Под Тамбовом семейное застолье обернулось смертью трёх человек

    Под Тамбовом семейное застолье обернулось смертью трёх человек

    Ранее Лайф рассказывал, что из парк-отеля в Московской области госпитализировали семь детей в возрасте от 10 до 13 лет с отравлением. Роспотребнадзор начал проверку после этого происшествия.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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