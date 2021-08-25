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    "Хочу своими глазами увидеть": Российский социолог прибыл в Кабул для изучения ситуации в Афганистане

    Сложившаяся в южноазиатской стране обстановка может в дальнейшем повлиять на развитие мировых событий, убеждён специалист. По словам Шугалея, ему предстоит "большая работа".

    25 августа, 13:15
    <p> Фото © <a href="https://t.me/max_shugaley/209" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал Максима Шугалея</a></p>

    Фото © Телеграм-канал Максима Шугалея

    Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), известный социолог Максим Шугалей прилетел в Афганистан, чтобы своими глазами увидеть, что сейчас происходит в Кабуле. Как сообщает ФАН, учёный решил посетить государство на фоне сообщений о том, что Россия продолжает эвакуировать граждан из страны.

    "Хочу своими глазами увидеть, что творится в стране, провести социологическое исследование и поговорить с жителями. Прежде всего о том почему, на их взгляд, так быстро пришли к власти талибы, на помощь каких государств люди рассчитывают и верят ли в будущее своей страны. <...> Мне же предстоит большая работа", — написал социолог в своём телеграм-канале.

    Лайф публикует кадры от Посольства РФ в Кабуле: Минобороны приступило к эвакуации из Афганистана граждан России и других стран

    Лайф публикует кадры от Посольства РФ в Кабуле: Минобороны приступило к эвакуации из Афганистана граждан России и других стран

    Шугалей отметил, что на данный момент очень мало объективных сведений о происходящем в Афганистане. Единственным понятным моментом он назвал приход к власти представителей радикальной группировки "Талибан"*. Описывая текущую обстановку в Кабуле, учёный сообщил, что на данный момент в городе "всё спокойно, практически обычный ритм жизни". Он добавил, что съёмка на территории афганской столицы строго запрещена, хотя кадры для истории можно запечатлеть "шокирующие и бесценные".

    Ранее "Талибан" заявил о скором мирном соглашении с силами сопротивления. Боевики указали, что ведут переговоры со старейшинами и другими "влиятельными лицами" в окружении повстанцев для скорейшего окончания войны.

    Лидер афганского сопротивления заявил, что приход талибов к власти угрожает России

    Лидер афганского сопротивления заявил, что приход талибов к власти угрожает России

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, разбирался Лайф.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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