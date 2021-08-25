Учёный-востоковед из Томского госуниверситета Владимир Румянцев пригласил президента России Владимира Путина принять участие в марафоне общества "Знание" в начале сентября. Речь об этом зашла в ходе видеоконференции российского лидера с представителями общественности, преподавателями школ и вузов, выпускниками, учащимися и их родителями в преддверии нового учебного года. Глава государства поблагодарил за приглашение и пообещал постараться включить участие в марафоне в свой график.

Путина пригласили поучаствовать в марафоне общества "Знание" Видео © LIFE

"Спасибо за приглашение. 1 сентября — начало школьного года. Я и все мои коллеги так или иначе принимаем участие в этих праздничных мероприятиях. Я посмотрю и попробую выстроить свой график таким образом, чтобы можно было реализовать ваше предложение", — сказал российский лидер.

Сам Румянцев является лауреатом всероссийского конкурса "Лучший лектор – 2020" общества "Знание". На конкурсе он представил лекцию, посвящённую политике России на Ближнем Востоке в контексте ситуации в Сирии. Путин, пользуясь случаем, решил поинтересоваться, как учёный оценивает ситуацию на Ближнем Востоке сегодня. Оказалось, что очень нестабильно.

"Ближний Восток — у меня есть образное сравнение — это как клубок змей. Есть ядовитые змеи, а есть вполне себе невинные. И никогда не знаешь, за какую змею потянуть, потому что кончик может привести к опасной ситуации", — ответил российскому лидеру собеседник.