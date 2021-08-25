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    Путина пригласили поучаствовать в марафоне общества "Знание"

    Глава государства поблагодарил за приглашение и пообещал постараться включить мероприятие в свой график в начале сентября.

    25 августа, 13:37

    Фото © Kremlin.ru

    Учёный-востоковед из Томского госуниверситета Владимир Румянцев пригласил президента России Владимира Путина принять участие в марафоне общества "Знание" в начале сентября. Речь об этом зашла в ходе видеоконференции российского лидера с представителями общественности, преподавателями школ и вузов, выпускниками, учащимися и их родителями в преддверии нового учебного года. Глава государства поблагодарил за приглашение и пообещал постараться включить участие в марафоне в свой график.

    Путина пригласили поучаствовать в марафоне общества "Знание"

    Видео © LIFE

    "Спасибо за приглашение. 1 сентября — начало школьного года. Я и все мои коллеги так или иначе принимаем участие в этих праздничных мероприятиях. Я посмотрю и попробую выстроить свой график таким образом, чтобы можно было реализовать ваше предложение", — сказал российский лидер.

    Сам Румянцев является лауреатом всероссийского конкурса "Лучший лектор – 2020" общества "Знание". На конкурсе он представил лекцию, посвящённую политике России на Ближнем Востоке в контексте ситуации в Сирии. Путин, пользуясь случаем, решил поинтересоваться, как учёный оценивает ситуацию на Ближнем Востоке сегодня. Оказалось, что очень нестабильно.

    "Ближний Восток — у меня есть образное сравнение — это как клубок змей. Есть ядовитые змеи, а есть вполне себе невинные. И никогда не знаешь, за какую змею потянуть, потому что кончик может привести к опасной ситуации", ответил российскому лидеру собеседник.

    Сто команд стали финалистами Всероссийского квиз-марафона общества "Знание"

    Сто команд стали финалистами Всероссийского квиз-марафона общества "Знание"

    Напомним, что развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда глава государства.

    Авторы
    Алексей Берковиц
    Алексей Берковиц

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