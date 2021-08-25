Мурманский школьник рассказал Путину об оленине и попросил кормить вкусно детей в других регионах

Школьник из Мурманска Лёва Афиногенов попросил президента России Владимира Путина обратить внимание на питание детей в образовательных учреждениях. Мальчик рассказал главе государства о проекте "Шеф в школе", где ученики могут оценивать столовые и давать советы по улучшению меню.

"Мы рады, что в Мурманской области нас, наконец, услышали и в меню начала появляться оленина, которую мы так любим. Я хочу, чтобы в других областях страны тоже услышали учеников", — обратился мальчик к главе государства по видеосвязи перед заседанием президиума Госсовета по образованию.

Лёва отметил, что сейчас в проекте, где можно оценивать школьные столовые, участвуют около пяти тысяч учеников со всей страны. Мальчик пояснил, что питание для детей должно быть не только вкусным, но и красиво сервированным. Школьник также предложил вовлечь в проект родителей, имеющих санитарные книжки. К слову, Путин поддержал мнение юного мурманчанина и отметил, что школьники и их родители должны более активно участвовать в вопросах организации питания.

"Мы с тобой, Лёва, единомышленники", — подчеркнул российский лидер.