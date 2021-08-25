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    Мурманский школьник рассказал Путину об оленине и попросил кормить вкусно детей в других регионах

    Мальчик также предложил привлечь на кухню родителей, имеющих санитарные книжки. К слову, президент поддержал инициативу ребёнка и заявил, что он с ним заодно.

    25 августа, 13:40
    <p>Скриншот © <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Россия 24"</a></p>

    Скриншот © Телеканал "Россия 24"

    Школьник из Мурманска Лёва Афиногенов попросил президента России Владимира Путина обратить внимание на питание детей в образовательных учреждениях. Мальчик рассказал главе государства о проекте "Шеф в школе", где ученики могут оценивать столовые и давать советы по улучшению меню.

    "Мы рады, что в Мурманской области нас, наконец, услышали и в меню начала появляться оленина, которую мы так любим. Я хочу, чтобы в других областях страны тоже услышали учеников", — обратился мальчик к главе государства по видеосвязи перед заседанием президиума Госсовета по образованию.

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    Лёва отметил, что сейчас в проекте, где можно оценивать школьные столовые, участвуют около пяти тысяч учеников со всей страны. Мальчик пояснил, что питание для детей должно быть не только вкусным, но и красиво сервированным. Школьник также предложил вовлечь в проект родителей, имеющих санитарные книжки. К слову, Путин поддержал мнение юного мурманчанина и отметил, что школьники и их родители должны более активно участвовать в вопросах организации питания.

    "Мы с тобой, Лёва, единомышленники", — подчеркнул российский лидер.

    Уже не "осклизлые макароны". Опубликованы фото еды в курганских школах после критики губернатора

    Уже не "осклизлые макароны". Опубликованы фото еды в курганских школах после критики губернатора

    Ранее Лайф писал, что правительство ввело бесплатное питание для всех школьников с первого по четвёртый класс. Для этого регионам в 2020 году было направлено почти 22 миллиарда рублей.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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