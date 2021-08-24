Национальная идея и новые черты будущего: Президент расставил приоритеты: дети, справедливость, комфорт, обновление, свобода Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о главных смыслах выступления Путина на съезде "Единой России" и о том, что ждёт россиян. 24 августа, 18:39 Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

24 августа Владимир Путин выступил на съезде "Единой России". Президент дал понять, чего он ждёт от партии (которая является правящей и с большой долей вероятности останется таковой после осенних выборов в Госдуму), а также обозначил важнейшие, с его точки зрения, направления работы государства. Направления, которые должны не просто поддержать людей, а стимулировать патриотизм и любовь к стране. А патриотизм, как известно, зиждется не только на пропаганде, но и на наличии работы, собственности, комфортных условий жизни, на чувстве социальной справедливости и ощущении личной свободы. Ровно на этих же столпах зиждется и привлекательный образ будущего, каковым, по словам Путина, должна быть крепкая семья, в которой растёт двое, трое, четверо детей.

В частности, по словам президента, программа "Единой России" должна быть сосредоточена вокруг человека, его нужд и потребностей. Это очень важно, ведь общество и государство — это не какие-то аморфные субстанции, а именно единое множество людей. Людей со своими потребностями, нуждами и отношением к власти и стране, складывающимся во многом в зависимости от реализации этих нужд и потребностей. Патриотизм, который является цементом для любого государства, тоже подпитывается лояльностью довольных жизнью людей. Именно поэтому программы любых политических партий (как, собственно, и задачи властей) должны быть заточены именно на интересы конкретного человека. И в ходе своего выступления президент обозначил несколько приоритетных, по его мнению, направлений работы государства (и, соответственно, партии).

Так, Путин предложил предусмотреть в бюджете индексацию выплат военнослужащим и силовикам выше уровня инфляции. Причём в бюджете как на 2022 год, так и на 2023-й. Что же касается единовременной выплаты в 15 тысяч, то, по словам президента, выдавать её нужно справедливо. — Нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы, поэтому я уверен, что старшие офицеры меня поймут и поддержат. Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере — вне зависимости от количества звёзд на погонах. Все равны должны быть, как в бане. Предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов, — заявил президент.

Весьма вероятно, что в ближайшее время вокруг этого предложения будет очень много вони со стороны российской псевдооппозиции, которая станет рассказывать о том, как Путин в период кризиса подкармливает "цепных псов режима". Ну и, естественно, будут манипуляции из серии "пенсионерам дали по десять тысяч, а здоровым лбам по пятнадцать". Причём от тех, кто до этого возмущался выплатами пенсионерам. Однако президент в конце своей речи чётко дал понять, что в свете происходящих в Афганистане событий на армию и силовиков ложится дополнительная ответственность по защите страны от угроз со стороны международного терроризма. — Кому-то кажется, что они были давно и не у нас. Напомню, это было не так давно и именно у нас, — пояснил глава государства.

Коснулся президент и проблемы безработицы. Да, по официальным данным, она составляет около 5% и имеет тенденцию к снижению, однако, как правильно отметил Путин, для конкретного человека, потерявшего работу, уровни и тенденции не имеют значения. Поэтому нужно найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться. Нужны меры по повышению занятости для молодёжи, жителей регионов, а также тех, у кого есть ограничения по здоровью. Все эти люди должны трудиться, получать доход.

И президент прав, делая упор на этом вопросе. Ведь занятость — это не только сам по себе доход. Это психология работающего человека, а также нежелание эту работу с доходом потерять. Именно безработные люмпены (или же те, кто не удовлетворён своей работой) стоят обычно во главе всех деструктивных процессов по демонтажу государственности.

Бережное отношение к государству обеспечивает не только работа, но и собственность. Именно поэтому Путин ещё раз заявил о необходимости помогать малому бизнесу (пострадавшему во время пандемии). По словам президента, нужно продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики. И относиться к поддержке предпринимательства как к важнейшей общегосударственной задаче.

Собственниками, на которых зиждется государство, являются и фермеры. Отчасти именно поэтому президент делал упор на поддержку и повышение качества жизни этого сегмента общества: требовал принять меры для комплексного развития сельских территорий, создания современной инфраструктуры, дорог, жилья, газификации (по мнению президента, которое разделяет подавляющее большинство владельцев домов, за подводку газа к границе участка граждане платить не должны) и, наконец, возложения дополнительных функций на почтовые отделения в сельских поселениях, сделав из них что-то наподобие МФЦ. Важность сельского хозяйства объясняется ещё и очевидными вопросами продовольственной безопасности. Россия — великая сельскохозяйственная держава, поэтому должна научиться кормить себя сама.

Настроения граждан зависят не только от их дохода, но и от условий жизни. По словам президента, современные и комфортные условия для жизни — важнейший параметр для социального самочувствия жителей России. В стране действует программа по сносу аварийного жилья и переселению людей в новые квартиры, однако сейчас сносится лишь то жильё, которое было признано аварийным на 2017 год. Поэтому Путин предложил расширить список и отправить под снос то, которое было признано аварийным на 1 января 2021 года — а по всей стране это 11 миллионов квадратных метров. На это будет выделено 45 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Что же касается ремонта инфраструктуры, то Путин хочет совместить нужное с полезным. Не только вкладывать деньги в ремонт, но и подключить граждан к процессу определения направления вложений. По словам Путина, нужно использовать механизм "народного бюджета" — когда люди сами определяют, что нужно отремонтировать и построить в их городе, — и снять все бюрократические препоны в этом вопросе. Пункт действительно очень важный: механизм "народного бюджета" не только резко снизит уровень коррупции (местные чиновники банально не смогут пилить деньги на ремонте одного ненужного объекта каждый год), но и станет серьёзным стимулом для развития гражданского общества. А все прекрасно знают, что ощущение сопричастности к принимаемым властями решениям является, наряду с собственностью и удовлетворённостью уровнем жизни, важным столпом общественной поддержки государства.

Ещё одним столпом является ощущение справедливости — когда гражданин знает, что между ним и государством нет никаких прокладок, которые бессовестно отнимают всё то, что государство ему даёт. Причём отнимают даже то, что даётся в период кризиса как средство поддержки. Именно поэтому Владимир Путин жёстко прошёлся по российским банкам. Напомним, что сейчас всем семьям, где есть дети школьного возраста, полагается единовременная выплата в десять тысяч рублей. Однако проблема в том, что банки, по словам президента, списывают в счёт погашения долгов средства социальной поддержки со стороны государства. Путин заявил, что это недопустимо, ведь речь идёт о помощи людям в трудных ситуациях. Поэтому и предложил закрепить в законодательстве запрет на подобные списания и придать ему обратную силу: все средства, которые были списаны у граждан, должны быть им возвращены. — С учётом чистой прибыли банков они сделают это легко, — уверен президент.

Что же касается личной свободы, то президент разъяснил этот вопрос через проблему вакцинации. С одной стороны, он отметил, что вакцинация является главным оружием для победы над коронавирусом. В то же время он жёстко дал по рукам всем тем, кто в процессе моления богу пытается расшибить лоб — как свой, так и граждан. По словам президента, к вакцинации никого принуждать не нужно, "тем более недопустимо давление, по итогам которого люди могут потерять работу". Вместо этого нужно убеждать людей — настойчиво, но уважительно. Разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить здоровье и защитить жизни близких. Очень надеюсь, что эти слова Путина услышат руководители подразделений (в том числе и государственных): лично знаю пример, когда человека заставляли вакцинироваться, хотя ему прививка противопоказана по здоровью, а медотвод от неё не давали "по политическим причинам".

Путин продолжил медицинскую тему вопросом реабилитации. По словам главы государства, эпидемия показала недостатки системы здравоохранения. Поэтому нужно запускать программу медицинской реабилитации, на которую выделяется 100 миллиардов рублей (из них 60 миллиардов — в ближайшие три года), а также продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения. Для любителей "палок" и отчётностей Путин отдельно заявил: главным критерием эффективности модернизации в регионах будут не цифры, а удовлетворённость граждан качеством медицинской помощи.

Да, всё это требует больших вложений, однако, по словам Путина, "экономика восстанавливается, поэтому мы можем поддержать людей". При этом, подчеркнул президент, нужно добиться, чтобы рост экономики приобрёл устойчивый, качественный и долгосрочный характер. А для этого нужны масштабные проекты развития, новые инструменты, программы развития Дальнего Востока и Арктики, транспортные магистрали (Путин, в частности, хочет продлить высокоскоростную магистраль Москва — Казань до Тюмени).

Все эти задачи президент ставит перед "Единой Россией", особенно перед кандидатами в депутаты. — Одно дело — написать программу, а другое — её исполнить, — отметил он. И выразил уверенность в том, что партия с поставленными задачами справится. По его словам, в парламенте должны трудиться грамотные, ответственные, опытные люди, но в то же время к работе нужно подключать и новых людей с новыми подходами. И действительно, партия должна постоянно обновляться для того, чтобы каждый избирательный цикл соответствовать чаяниям и требованиям народа. Не её электората, а именно всего народа. В ином случае будет крайне сложно выполнить подставленную президентом задачу по объединению общества для созидательной работы и уверенного движения вперёд.

Авторы Геворг Мирзаян