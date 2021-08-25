НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    "Полотнище" с рыбьим запахом: В Днепре роллами выложили "уникальный" 16-метровый флаг Украины

    Жителям Незалежной не впервой создавать странные арт-объекты. Так, одесский скульптор ко Дню независимости представил четырёхметровый герб, выполненный из металлолома.

    25 августа, 14:13

    Фото © facebook.com/Елена Булах

    Жители города Днепра 24 августа, в День независимости Украины, в местном сквере "Прибрежный" установили новый рекорд, собрав из жёлто-голубых роллов 16-метровый флаг Незалежной. Об этом рассказала эксперт национального реестра рекордов Украины Елена Булах на своей странице в Facebook.

    Дважды подумайте, прежде чем это есть: 15 блюд, чья креативная подача отбила весь аппетит

    Дважды подумайте, прежде чем это есть: 15 блюд, чья креативная подача отбила весь аппетит

    "Уникальный рекорд Украины! Флаг из суши сделали суши-повара международной сети доставки Sushi Master, длина флага 15,7 метра", — написала Булах в посте.

    Фото © facebook.com/Елена Булах

    Фото © facebook.com/Елена Булах

    Она разместила фото съедобного патриотического шедевра. Отметим, что украинцам не впервой создавать странные арт-объекты. Так, одесский скульптор ко Дню независимости представил выполненный из металлолома четырёхметровый герб Незалежной.

    Казак с мушкетом и лев, высунувший язык: Геральдист объяснил, что не так с новым гербом Украины

    Казак с мушкетом и лев, высунувший язык: Геральдист объяснил, что не так с новым гербом Украины

    Ранее сообщалось, что в Китае составили список десяти самых ужасных блюд мира. Среди них приготовленные летучие мыши, дуриан, мясо акулы с ярко выраженным запахом аммиака. Каждый из гастрономических изысков любим одними народностями, а другими, мягко говоря, не очень.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1