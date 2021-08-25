"Полотнище" с рыбьим запахом: В Днепре роллами выложили "уникальный" 16-метровый флаг Украины
Жителям Незалежной не впервой создавать странные арт-объекты. Так, одесский скульптор ко Дню независимости представил четырёхметровый герб, выполненный из металлолома.
Жители города Днепра 24 августа, в День независимости Украины, в местном сквере "Прибрежный" установили новый рекорд, собрав из жёлто-голубых роллов 16-метровый флаг Незалежной. Об этом рассказала эксперт национального реестра рекордов Украины Елена Булах на своей странице в Facebook.
"Уникальный рекорд Украины! Флаг из суши сделали суши-повара международной сети доставки Sushi Master, длина флага 15,7 метра", — написала Булах в посте.
Она разместила фото съедобного патриотического шедевра. Отметим, что украинцам не впервой создавать странные арт-объекты. Так, одесский скульптор ко Дню независимости представил выполненный из металлолома четырёхметровый герб Незалежной.
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