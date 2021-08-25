В доме предполагаемого убийцы 9-летней девочки в Тюмени вскрыли 21 квартиру, пока не нашли нужную

Слесарь рассказал о вскрытии квартиры подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы из Тюмени. Видео © LIFE

Прежде чем правоохранители обнаружили квартиру подозреваемого в убийстве девятилетней Насти из Тюмени, слесарь по имени Михаил вскрыл 21 дверь. Об этом мужчина рассказал Лайфу.

"Я с сотрудниками где-то числа с 1-го [августа] начал работать здесь. Подвалы проходили, крыши, всё-всё полностью проходили. Вот здесь вскрыли 21 квартиру", — пояснил собеседник.

Что находилось внутри, Михаил сказать не может, ему не разрешали проходить в квартиру. Однако известно, что жильё предполагаемого убийцы было однокомнатным. При этом нашли его ещё 4 августа.