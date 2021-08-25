В доме предполагаемого убийцы 9-летней девочки в Тюмени вскрыли 21 квартиру, пока не нашли нужную
По словам слесаря Михаила, помещение рассекретили ещё 4 августа. Речь идёт о небольшом однокомнатном жилище.
Убитая девочка. Фото © Соцсети
Слесарь рассказал о вскрытии квартиры подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы из Тюмени. Видео © LIFE
Прежде чем правоохранители обнаружили квартиру подозреваемого в убийстве девятилетней Насти из Тюмени, слесарь по имени Михаил вскрыл 21 дверь. Об этом мужчина рассказал Лайфу.
"Я с сотрудниками где-то числа с 1-го [августа] начал работать здесь. Подвалы проходили, крыши, всё-всё полностью проходили. Вот здесь вскрыли 21 квартиру", — пояснил собеседник.
Что находилось внутри, Михаил сказать не может, ему не разрешали проходить в квартиру. Однако известно, что жильё предполагаемого убийцы было однокомнатным. При этом нашли его ещё 4 августа.
Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Поисковики не исключали криминального характера пропажи ребёнка. На причастность к случившемуся проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца. При этом центральный аппарат СК уже расследует дело о пропаже восьми детей в Тюмени после этого случая.
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