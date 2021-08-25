"Ваши голоса услышаны": OnlyFans отменил запрет на публикацию порно
В компании отметили, что заручились необходимыми гарантиями для поддержки сообщества создателей разнообразного контента.
Фото © OnlyFans
Британский сервис подписки на контент OnlyFans отменил запрет на размещение порнографических материалов. Об этом говорится в посте в твиттере компании.
"Мы благодарим всех выразивших своё мнение. Мы заручились необходимыми гарантиями для поддержки нашего сообщества создателей разнообразного контента и приостанавливаем запланированные на 1 октября изменения в нашей политике", — сказано в релизе.
Thank you to everyone for making your voices heard.— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021
We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.
OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.
Так, сервис смог договориться с банками и платёжными системами о том, что "взрослый" контент площадке необходим.
Напомним, запрет на публикацию порно с 1 октября OnlyFans анонсировал на прошлой неделе. Предполагалось, что авторам по-прежнему можно будет публиковать фото и видео в обнажённом виде, но такие, которые не противоречат политике сервиса.
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