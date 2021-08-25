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"Ваши голоса услышаны": OnlyFans отменил запрет на публикацию порно

В компании отметили, что заручились необходимыми гарантиями для поддержки сообщества создателей разнообразного контента.

25 августа, 14:23
<p>Фото © OnlyFans</p>

Фото © OnlyFans

Британский сервис подписки на контент OnlyFans отменил запрет на размещение порнографических материалов. Об этом говорится в посте в твиттере компании.

"Мы благодарим всех выразивших своё мнение. Мы заручились необходимыми гарантиями для поддержки нашего сообщества создателей разнообразного контента и приостанавливаем запланированные на 1 октября изменения в нашей политике", — сказано в релизе.

Так, сервис смог договориться с банками и платёжными системами о том, что "взрослый" контент площадке необходим.

Эксперт рассказал, что будет с OnlyFans после полного отказа от порно

Эксперт рассказал, что будет с OnlyFans после полного отказа от порно

Напомним, запрет на публикацию порно с 1 октября OnlyFans анонсировал на прошлой неделе. Предполагалось, что авторам по-прежнему можно будет публиковать фото и видео в обнажённом виде, но такие, которые не противоречат политике сервиса.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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