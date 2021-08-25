Британский сервис подписки на контент OnlyFans отменил запрет на размещение порнографических материалов. Об этом говорится в посте в твиттере компании.

"Мы благодарим всех выразивших своё мнение. Мы заручились необходимыми гарантиями для поддержки нашего сообщества создателей разнообразного контента и приостанавливаем запланированные на 1 октября изменения в нашей политике", — сказано в релизе.

Thank you to everyone for making your voices heard.



We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.



OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators. — OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021

Так, сервис смог договориться с банками и платёжными системами о том, что "взрослый" контент площадке необходим.