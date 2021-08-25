Участнице Pussy Riot Штейн на год ограничили свободу за нарушение санитарных норм

Преображенский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Басманного района, активистку Людмилу Штейн к году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции. К слову, прокурор запрашивал для Штейн два года ограничения свободы.

"Суд признал Штейн виновной по части 4 статьи 33 и части 1 статьи 236 УК РФ ("Подстрекательство к нарушению санитарных норм") и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок один год", — говорится в сообщении суда.

В связи с введёнными ограничениями Штейн в ближайший год не сможет менять постоянное место жительства без предварительного уведомления надзорных органов, посещать места проведения массовых мероприятий, выезжать за пределы Москвы без согласия специализированного государственного органа. Кроме того, ей придётся раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. За нарушение правил грозит суровое наказание. Также Штейн предписано не покидать место жительства в период с 22 часов вечера до шести утра.