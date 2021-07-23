Лавров заявил о намерениях Запада повлиять на выборы в России через ОБСЕ и Совет Европы

Запад намерен оказывать влияние на выборы в России через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также через Совет Европы. Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Непосредственное влияние будут пытаться оказать через наблюдателей на выборах от ОБСЕ, от Совета Европы", — сказал Лавров, выступая на вебинаре, посвящённом внешней политике России.