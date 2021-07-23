Лавров заявил о намерениях Запада повлиять на выборы в России через ОБСЕ и Совет Европы
Он также подчеркнул, что иностранные партнёры стремятся создать вокруг нашей страны "пояс нестабильности", осваивая близлежащие территории.
Фото © ТАСС / Алексей Куденко
Запад намерен оказывать влияние на выборы в России через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также через Совет Европы. Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Непосредственное влияние будут пытаться оказать через наблюдателей на выборах от ОБСЕ, от Совета Европы", — сказал Лавров, выступая на вебинаре, посвящённом внешней политике России.
В ходе вебинара глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Запад стремится создать вокруг России "пояс нестабильности", осваивая территории вокруг нашей страны как экономическим, так и военным образом.
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