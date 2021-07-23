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Регион
Опубликовано 23 июля 2021, 11:06

Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт Прилепина в Instagram

Писатель Захар Прилепин. Фото © Facebook / zaharprilepin

Писатель Захар Прилепин. Фото © Facebook / zaharprilepin

В ведомстве предупредили о том, что эти действия могут быть расценены как попытка вмешательства в выборы в Госдуму.

Роскомнадзор требует разблокировать аккаунт писателя Захара Прилепина в "Инстаграме". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства Facebook Inc с требованием в максимально короткий срок восстановить доступ к инстаграм-аккаунту российского писателя, сопредседателя политической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Захара Прилепина", говорится на сайте ведомства.

Также в письме отмечается, что действия администрации социальной сети являются актом цензуры и носят политический характер. В ведомстве предупреждают, что блокировка аккаунта может быть расценена как вмешательство в выборы в Госдуму РФ.

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Дарья Дьячкова
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