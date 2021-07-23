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Лавров: Запад хочет создать вокруг России "пояс нестабильности"

По словам главы МИД, ближайших соседей России и братские народы принуждают делать выбор — либо ты с Западом, либо ты с Москвой.

23 июля, 07:44
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Запад стремится создать вокруг России "пояс нестабильности", осваивая территории вокруг нашей страны военным и экономическим образом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей и братские нам народы делать выбор — либо ты с Западом, либо ты с РФ. Хотят осваивать самым разным образом — и военным, и экономическим — территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном", отметил министр на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

По мнению Лаврова, страны Запада хотят оказывать решающее влияние на развитие соседних с РФ государств и извлекать из этого выгоду.

Лавров заявил о "подпевании" ЕС "заскорузлой" позиции США по России

Лавров заявил о "подпевании" ЕС "заскорузлой" позиции США по России

А ранее министр иностранных дел заявлял, что Москва фиксирует ежедневные попытки стран Запада вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику РФ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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