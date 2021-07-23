Лавров: Запад хочет создать вокруг России "пояс нестабильности"

Запад стремится создать вокруг России "пояс нестабильности", осваивая территории вокруг нашей страны военным и экономическим образом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей и братские нам народы делать выбор — либо ты с Западом, либо ты с РФ. Хотят осваивать самым разным образом — и военным, и экономическим — территории вокруг нашей страны и окружить нас санитарным кордоном", — отметил министр на вебинаре "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

По мнению Лаврова, страны Запада хотят оказывать решающее влияние на развитие соседних с РФ государств и извлекать из этого выгоду.