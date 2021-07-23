На Украине танк во время учений по ошибке обстрелял село
Разорвавшиеся снаряды попали на территорию частного домохозяйства, но местные жители не пострадали.
Фото © Пресс-служба командования ОС ВСУ
Уголовное дело возбуждено после обстрела танком села в Николаевской области на Украине в ходе учений Cossack Mace 2021 ("Казацкая булава – 2021"). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64, зафиксированы снаряды, которые разорвались недалеко от населённого пункта и на территории частного домохозяйства", — говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Однако сейчас проводится проверка по факту халатного отношения во время учений. Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 425 УК Украины "Небрежное отношение к военной службе".
Ранее Лайф рассказывал, как обычная авария на дороге лишила польскую армию двух танков. Боевые машины возвращались с региональных учений Dragon-2021 и в результате происшествия оказались уничтожены огнём.
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