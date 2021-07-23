На Украине танк во время учений по ошибке обстрелял село

Уголовное дело возбуждено после обстрела танком села в Николаевской области на Украине в ходе учений Cossack Mace 2021 ("Казацкая булава – 2021"). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64, зафиксированы снаряды, которые разорвались недалеко от населённого пункта и на территории частного домохозяйства", — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Однако сейчас проводится проверка по факту халатного отношения во время учений. Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 425 УК Украины "Небрежное отношение к военной службе".