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Лавров заявил, что Москва и Пекин не приемлют политику смены режимов

Глава МИД РФ отметил, что страны склонны к формированию более справедливой, демократичной и устойчивой полицентричной системы мироустройства.

15 июля, 23:44
<p>Сергей Лавров. Фото © МИД РФ</p>

Сергей Лавров. Фото © МИД РФ

Россия и Китай выступают против смены режимов, а также не поддерживают введение односторонних санкций и политику двойных стандартов. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которая была опубликована в российских и китайских СМИ.

"Отстаиваем необходимость политико-дипломатического урегулирования конфликтов, не приемлем политику смены режимов, двойных стандартов и односторонних санкций. Это актуально в реалиях сегодняшнего дня, когда ряд государств предпринимает попытки разрушить ооноцентричную международно-правовую архитектуру и подменить её порядком, основанным на правилах", — заявил министр в статье, которую опубликовали в "Российской газете".

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Лавров подчеркнул, что КНР и РФ больше склонны к более справедливой, демократичной и устойчивой полицентричной системе мироустройства. Она, по словам министра, должна отображать разнообразие современного мира, а народ сам должен определять путь своего развития.

"Сам факт российско-китайского согласия по этому вопросу оказывает стабилизирующее, уравновешивающее воздействие на весь комплекс международных отношений. Открывает широкий простор для подлинно равноправного и свободного от принуждения сотрудничества больших и малых стран, совместно творящих свою судьбу в истории", — указал Лавров.

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Ранее в Китае заявили, что верят в успешное развитие России под руководством Путина. Политик отметил, что Пекин с радостью наблюдает, "как Россия успешно поддерживает внутриполитическую стабильность, как жизнь россиян постоянно улучшается".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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