Лавров заявил, что Москва и Пекин не приемлют политику смены режимов

Россия и Китай выступают против смены режимов, а также не поддерживают введение односторонних санкций и политику двойных стандартов. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которая была опубликована в российских и китайских СМИ.

"Отстаиваем необходимость политико-дипломатического урегулирования конфликтов, не приемлем политику смены режимов, двойных стандартов и односторонних санкций. Это актуально в реалиях сегодняшнего дня, когда ряд государств предпринимает попытки разрушить ооноцентричную международно-правовую архитектуру и подменить её порядком, основанным на правилах", — заявил министр в статье, которую опубликовали в "Российской газете".

Лавров подчеркнул, что КНР и РФ больше склонны к более справедливой, демократичной и устойчивой полицентричной системе мироустройства. Она, по словам министра, должна отображать разнообразие современного мира, а народ сам должен определять путь своего развития.

"Сам факт российско-китайского согласия по этому вопросу оказывает стабилизирующее, уравновешивающее воздействие на весь комплекс международных отношений. Открывает широкий простор для подлинно равноправного и свободного от принуждения сотрудничества больших и малых стран, совместно творящих свою судьбу в истории", — указал Лавров.