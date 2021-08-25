Подозреваемый в убийстве тюменской девочки признал вину
С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, расправились в первый же день исчезновения.
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Мужчина, задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени, признал вину. Однако при этом он отрицает, что имеет отношение к другим похожим преступлениям в регионе. Об этом сообщает телеграм-канал "Тюмень № 1".
Ранее местные СМИ узнали, что ребёнка, которого всем городом искали больше месяца, убили и изнасиловали в первый же день исчезновения. Подозреваемый в расправе ранее не был судим, он занимался изготовлением мебели, а в прошлом работал в правоохранительных органах. Мужчина жил в соседнем пансионате — именно туда девочка ходила, чтобы воспользоваться Wi-Fi.
История исчезновения ребёнка потрясла всю страну. 30 июня малышка ушла из дома и пропала. Пока её искали сотни людей, на причастность к пропаже проверяли соседей, а Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет её найти. 19 августа девятилетнего ребёнка обнаружили мёртвым. 25 августа задержан предполагаемый убийца. При этом центральный аппарат СК уже расследует дело о пропаже восьми детей в Тюмени после этого случая.
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