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Подозреваемый в убийстве тюменской девочки признал вину

С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, расправились в первый же день исчезновения.

25 августа, 14:48
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Мужчина, задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени, признал вину. Однако при этом он отрицает, что имеет отношение к другим похожим преступлениям в регионе. Об этом сообщает телеграм-канал "Тюмень № 1".

Ранее местные СМИ узнали, что ребёнка, которого всем городом искали больше месяца, убили и изнасиловали в первый же день исчезновения. Подозреваемый в расправе ранее не был судим, он занимался изготовлением мебели, а в прошлом работал в правоохранительных органах. Мужчина жил в соседнем пансионате — именно туда девочка ходила, чтобы воспользоваться Wi-Fi.

В доме предполагаемого убийцы 9-летней девочки в Тюмени вскрыли 21 квартиру, пока не нашли нужную

В доме предполагаемого убийцы 9-летней девочки в Тюмени вскрыли 21 квартиру, пока не нашли нужную

История исчезновения ребёнка потрясла всю страну. 30 июня малышка ушла из дома и пропала. Пока её искали сотни людей, на причастность к пропаже проверяли соседей, а Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет её найти. 19 августа девятилетнего ребёнка обнаружили мёртвым. 25 августа задержан предполагаемый убийца. При этом центральный аппарат СК уже расследует дело о пропаже восьми детей в Тюмени после этого случая.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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