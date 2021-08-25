Подозреваемый в убийстве тюменской девочки признал вину

Мужчина, задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени, признал вину. Однако при этом он отрицает, что имеет отношение к другим похожим преступлениям в регионе. Об этом сообщает телеграм-канал "Тюмень № 1".

Ранее местные СМИ узнали, что ребёнка, которого всем городом искали больше месяца, убили и изнасиловали в первый же день исчезновения. Подозреваемый в расправе ранее не был судим, он занимался изготовлением мебели, а в прошлом работал в правоохранительных органах. Мужчина жил в соседнем пансионате — именно туда девочка ходила, чтобы воспользоваться Wi-Fi.