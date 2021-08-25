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    Суд заочно арестовал экс-владельца Промсвязьбанка по делу о мошенничестве

    Аналогичное ходатайство в отношении его брата будет рассмотрено 27 августа.

    25 августа, 15:19
    <p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

    Фото © ТАСС / Станислав Красильников

    Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева в рамках нового уголовного дела о мошенничестве, возбуждённого в отношении него и его брата. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе суда. Аналогичное ходатайство в отношении Алексея Ананьева будет рассмотрено 27 августа.

    "В отношении Ананьева Д.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания или с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.

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    Напомним, что в 2019 году братья Ананьевы уже были заочно арестованы и объявлены в международный розыск Басманным судом Москвы по делу о растрате 102 миллиардов рублей. На этот раз им вменяется мошенничество в особо крупном размере. Как сообщал "Коммерсант", следствие полагает, что под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам Ананьевы за три года вывели из банка не менее 6,7 млрд рублей. Причём все фирмы-заёмщики обслуживались в кипрском филиале Промсвязьбанка, а кредиты так и не были возвращены.

    В октябре прошлого года СК показал склад шикарного имущества обвиняемых в растрате братьев Ананьевых. На видео оказался целый музей с картинами разной ценности, некоторые из которых хранились без какой-либо упаковки. Кроме того, помещение практически полностью заставлено коробками с разным содержимым.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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