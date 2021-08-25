Суд заочно арестовал экс-владельца Промсвязьбанка по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева в рамках нового уголовного дела о мошенничестве, возбуждённого в отношении него и его брата. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе суда. Аналогичное ходатайство в отношении Алексея Ананьева будет рассмотрено 27 августа.

"В отношении Ананьева Д.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания или с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2019 году братья Ананьевы уже были заочно арестованы и объявлены в международный розыск Басманным судом Москвы по делу о растрате 102 миллиардов рублей. На этот раз им вменяется мошенничество в особо крупном размере. Как сообщал "Коммерсант", следствие полагает, что под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам Ананьевы за три года вывели из банка не менее 6,7 млрд рублей. Причём все фирмы-заёмщики обслуживались в кипрском филиале Промсвязьбанка, а кредиты так и не были возвращены.