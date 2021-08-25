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    Иван Краско попал в реанимацию с подозрением на инсульт

    По словам экс-супруги, плохо актёру стало ещё в пятницу, однако он откладывал визит к врачам.

    25 августа, 15:25

    Фото © ТАСС / Пименов Роман

    Народный артист России Иван Краско попал в больницу с подозрением на инсульт. Сейчас он находится в реанимации. Эту информацию Лайфу подтвердила бывшая жена актёра Наталья Вяль.

    Плохо 90-летнему артисту стало ещё в пятницу, однако, по словам Натальи, он откладывал обращение к врачу. Сегодня же его увезли сначала в поликлинику, а затем в центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

    "С дачи привезли сейчас в реанимацию. Он в центре Алмазова, подозрение на инсульт... Мы по его самочувствию поняли, что у него повышенное давление. Он стал плох, мы его тут водили под ручки. Заметно плохо ему стало, но всё отшучивался, что вот сейчас, сейчас полегчает. И его не уговорить никогда к врачу обратиться", — рассказала Наталья.

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    Сейчас, по её словам, после капельницы самочувствие Краско улучшилось. Однако он всё же находится в реанимации, но в сознании и достаточно бодр, даже начал шутить.

    А в октябре 2020 года Иван Краско заразился коронавирусной инфекцией. Ранее он рассказывал, что ещё 3 и 5 октября играл в театре, а уже шестого числа у него диагностировали болезнь. При этом первые дни недомогания протекали тяжело.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова
    Кристина Шайдуллина
    Кристина Шайдуллина

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