Иван Краско попал в реанимацию с подозрением на инсульт

Народный артист России Иван Краско попал в больницу с подозрением на инсульт. Сейчас он находится в реанимации. Эту информацию Лайфу подтвердила бывшая жена актёра Наталья Вяль.

Плохо 90-летнему артисту стало ещё в пятницу, однако, по словам Натальи, он откладывал обращение к врачу. Сегодня же его увезли сначала в поликлинику, а затем в центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

"С дачи привезли сейчас в реанимацию. Он в центре Алмазова, подозрение на инсульт... Мы по его самочувствию поняли, что у него повышенное давление. Он стал плох, мы его тут водили под ручки. Заметно плохо ему стало, но всё отшучивался, что вот сейчас, сейчас полегчает. И его не уговорить никогда к врачу обратиться", — рассказала Наталья.

Сейчас, по её словам, после капельницы самочувствие Краско улучшилось. Однако он всё же находится в реанимации, но в сознании и достаточно бодр, даже начал шутить.