Иван Краско попал в реанимацию с подозрением на инсульт
По словам экс-супруги, плохо актёру стало ещё в пятницу, однако он откладывал визит к врачам.
Фото © ТАСС / Пименов Роман
Народный артист России Иван Краско попал в больницу с подозрением на инсульт. Сейчас он находится в реанимации. Эту информацию Лайфу подтвердила бывшая жена актёра Наталья Вяль.
Плохо 90-летнему артисту стало ещё в пятницу, однако, по словам Натальи, он откладывал обращение к врачу. Сегодня же его увезли сначала в поликлинику, а затем в центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге.
"С дачи привезли сейчас в реанимацию. Он в центре Алмазова, подозрение на инсульт... Мы по его самочувствию поняли, что у него повышенное давление. Он стал плох, мы его тут водили под ручки. Заметно плохо ему стало, но всё отшучивался, что вот сейчас, сейчас полегчает. И его не уговорить никогда к врачу обратиться", — рассказала Наталья.
Сейчас, по её словам, после капельницы самочувствие Краско улучшилось. Однако он всё же находится в реанимации, но в сознании и достаточно бодр, даже начал шутить.
А в октябре 2020 года Иван Краско заразился коронавирусной инфекцией. Ранее он рассказывал, что ещё 3 и 5 октября играл в театре, а уже шестого числа у него диагностировали болезнь. При этом первые дни недомогания протекали тяжело.
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