ВЦИОМ рассказал о поддержке россиянами инициатив Путина, озвученных на съезде ЕР

Большинство россиян (87%) считают важными поднятые президентом РФ Владимиром Путиным темы на встрече с представителями "Единой России", которая состоялась 24 августа. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, результаты которого опубликовал на своём официальном сайте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Наибольшую поддержку у россиян вызвали предложения о единовременной выплате пенсионерам (90%), о создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями здоровья (89%), развитии профилактических осмотров населения для выявления людей, которым надо вовремя оказывать медпомощь (89%), о внедрении современного оборудования и технологий в школах и в медучреждениях (87%), а также о выстраивании системы поддержки семей с детьми вплоть до 16–17 лет (86%)", — говорится в релизе.

Три четверти опрошенных россиян (75%) заявили, что Путин говорил в своём выступлении честно и искренне. Также выяснилось, что большинство граждан (74%) уверены, что задачи, озвученные главой государства, будут в той или иной мере решены.