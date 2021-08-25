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    ВЦИОМ рассказал о поддержке россиянами инициатив Путина, озвученных на съезде ЕР

    Наибольший отклик у граждан вызвали предложения о выплатах пенсионерам, создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями здоровья, а также о развитии профилактических медосмотров.

    25 августа, 15:38
    <p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66428" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

    Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

    Большинство россиян (87%) считают важными поднятые президентом РФ Владимиром Путиным темы на встрече с представителями "Единой России", которая состоялась 24 августа. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, результаты которого опубликовал на своём официальном сайте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    "Наибольшую поддержку у россиян вызвали предложения о единовременной выплате пенсионерам (90%), о создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями здоровья (89%), развитии профилактических осмотров населения для выявления людей, которым надо вовремя оказывать медпомощь (89%), о внедрении современного оборудования и технологий в школах и в медучреждениях (87%), а также о выстраивании системы поддержки семей с детьми вплоть до 16–17 лет (86%)", — говорится в релизе.

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    Три четверти опрошенных россиян (75%) заявили, что Путин говорил в своём выступлении честно и искренне. Также выяснилось, что большинство граждан (74%) уверены, что задачи, озвученные главой государства, будут в той или иной мере решены.

    Стоит добавить, что половина респондентов (50%) после встречи главы государства с единороссами изменила своё отношение к партии в лучшую сторону, 43% заявили, что оно не поменялось.

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    Напомним, накануне, 24 августа, в ходе выступления на съезде ЕР президент помимо прочего предложил распространить выплату в 15 тысяч рублей на правоохранителей и курсантов, а также установить её размер вне зависимости от звёзд на погонах. Кроме того, глава государства предложил ещё на год продлить запрет на проверки малого бизнеса, анонсировал новую программу расселения аварийного жилья и поручил защитить "школьные" выплаты от автоматического списания в счёт долгов. Ещё одно из ключевых заявлений Путина — об образе будущего России.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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