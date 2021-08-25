Путин призвал сделать конкурс "Учитель года" таким же зрелищным, как "Форт Боярд"
По словам главы государства, для организации этого мероприятия нужно нанимать креативные команды, которые сделают конкурс по-настоящему захватывающим.
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Президент России Владимир Путин предложил продумать формат всероссийского конкурса "Учитель года", чтобы он стал более зрелищным и популярным — например, как шоу "Форт Боярд". Свои мысли глава государства озвучил в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам образования.
"Нужно нанимать креативные команды современные, которые в состоянии организовать такую работу. Я уже упоминал какой-то там "Форт Боярд": бегают, прыгают, но миллионы людей смотрят. Можно сделать с нашими учителями, их не нужно заставлять бегать и прыгать по каким-то там фортам, но сделать такие программы по различным [образовательным] направлениям и дисциплинам", — отметил президент.
Владимир Путин также обратил внимание на необходимость широкого освещения в СМИ подобных конкурсов. По его словам, "Учитель года" может быть не менее интересным, чем захватывающий детектив.
"Деятельность может быть просто захватывающей, если красиво, грамотно, по-современному подавать эти конкурсы учителей. Во-первых, по разным областям знаний представлены направления, по которым соревнуются конкурсанты. Во-вторых, повторяю ещё раз, можно так интересно подать, что это будет как детектив смотреться, и для учеников сегодня это будет предметом постоянного внимания", — подчеркнул президент.
Напомним, в марте 2021 года президент предложил проводить конкурс "Учитель года" в формате реалити-шоу, чтобы ещё больше возвысить работу педагогов. Кроме того, Путин поддержал идею ввести новую номинацию в конкурсе "Учитель будущего" для того, чтобы в нём могли участвовать директора школ.
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