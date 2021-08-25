Рогозин собирается пригласить Маска, Брэнсона и Безоса 5 октября на Байконур

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что собирается пригласить главу SpaceX Илона Маска, основателя компании Amazon Джеффа Безоса и владельца Virgin Galactic Ричарда Брэнсона (двое последних и сами не так давно побывали в космосе) на запуск корабля "Союз МС-19".

Старт с космодрома Байконур запланирован на 5 октября. В состав основного экипажа вошли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые летят на МКС ради съёмок фильма.

"Я сегодня отправляю приглашение господину Илону Маску, мы хотели бы пригласить и господина Брэнсона, и господина Безоса", — сказал Рогозин в эфире Первого канала.