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    Рогозин собирается пригласить Маска, Брэнсона и Безоса 5 октября на Байконур

    На этот день запланирован запуск корабля "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко на борту.

    25 августа, 15:59
    <p>Фото © ТАСС / EPA/Patrick Pleul / POOL, Dennis Van Tine, imago images / MediaPunch, AP Photo / Susan Montoya Bryan</p>

    Фото © ТАСС / EPA/Patrick Pleul / POOL, Dennis Van Tine, imago images / MediaPunch, AP Photo / Susan Montoya Bryan

    Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что собирается пригласить главу SpaceX Илона Маска, основателя компании Amazon Джеффа Безоса и владельца Virgin Galactic Ричарда Брэнсона (двое последних и сами не так давно побывали в космосе) на запуск корабля "Союз МС-19".

    Старт с космодрома Байконур запланирован на 5 октября. В состав основного экипажа вошли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые летят на МКС ради съёмок фильма.

    "Я сегодня отправляю приглашение господину Илону Маску, мы хотели бы пригласить и господина Брэнсона, и господина Безоса", — сказал Рогозин в эфире Первого канала.

    "Потому что Маск — гений": Как основатель SpaceX учился у русских и обошёл всех

    "Потому что Маск — гений": Как основатель SpaceX учился у русских и обошёл всех

    А в мае этого года Маск "побывал" в России, правда, дистанционно: глава SpaceX выступил на просветительском марафоне "Новое знание" и рассказал, каким видит будущее через 50 лет.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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