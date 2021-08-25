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    В ПФР разъяснили порядок получения пенсионерами выплаты в 10 тысяч рублей

    В фонде отметили, что средства не учитываются при определении права гражданина на получение иных выплат и мер социальной поддержки. Более того, деньги защищены от взысканий за долги.

    25 августа, 16:00
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, как гражданам получить единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей, указ о которой ранее подписал президент Владимир Путин. Отмечается, что деньги начнут поступать на счета уже в сентябре.

    Как пояснили в фонде, никаких заявлений писать не нужно, поскольку все выплаты будут проводиться автоматически. Причём средства поступят в том же порядке, что и пенсия. Например, если обычно деньги приходят на банковскую карту, то, значит, с ними же государство начислит ещё десять тысяч рублей.

    Порядка 43 миллионов российских пенсионеров получат выплаты в 10 тысяч рублей

    Порядка 43 миллионов российских пенсионеров получат выплаты в 10 тысяч рублей

    Также в ПФР отметили, что единовременная выплата не учитывается при определении права пенсионера на получение других мер соцподдержки. Более того, она защищена от автоматического взыскания каких-либо задолженностей.

    Напомним, предложение по единоразовой выплате в размере десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. 24 августа президент подписал указы о выплатах пенсионерам.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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