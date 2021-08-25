В ПФР разъяснили порядок получения пенсионерами выплаты в 10 тысяч рублей

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, как гражданам получить единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей, указ о которой ранее подписал президент Владимир Путин. Отмечается, что деньги начнут поступать на счета уже в сентябре.

Как пояснили в фонде, никаких заявлений писать не нужно, поскольку все выплаты будут проводиться автоматически. Причём средства поступят в том же порядке, что и пенсия. Например, если обычно деньги приходят на банковскую карту, то, значит, с ними же государство начислит ещё десять тысяч рублей.