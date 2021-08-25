Президент России Владимир Путин провёл заседание президиума Госсовета, на котором обсуждали модернизацию общего образования — ключевую для развития страны тему. Но перед тем, как выслушать доклады министров и губернаторов, президент решил неформально пообщаться со школьниками и их родителями, чтобы от них самих узнать о предложениях и замечаниях по организации учебного процесса. И этот разговор оказался едва ли не полезней, чем совещание с чиновниками.

"Образование, его развитие, совершенствование — это вопросы общенациональной повестки, один из ключевых государственных приоритетов. Они крайне важны для всего нашего общества, для каждой семьи, каждого человека", — заявил Владимир Путин.

Неслучайно в рамках нацпроекта "Образование" в России в ближайшие годы должно появиться 1300 новых школ. А до конца 2026-го будут отремонтированы 7300 школ (треть из которых — в ближайшие два года).

Намекнул Путин и на повышение зарплаты педагогов. Он, правда, не стал вдаваться в детали, "чтобы некоторых коллег из правительства не пугать". Но ещё раз отметил, что в этом направлении есть определённые планы и они будут реализованы исходя из бюджетных возможностей.

Но стены, новые доски, компьютеры — это не самое главное. Важно то, как и чему учат.

Так, на Госсовете звучали предложения организовать школы полного дня (по сути, советские продлёнки), где ученики под присмотром педагогов будут делать домашние задания, заниматься в кружках и секциях; ввести традицию поднимать в учебных заведениях российский флаг; уделять больше внимания психологическому состоянию учащихся.

Наряду с этим чуть ли не каждый третий педагог жаловался президенту на термин "образовательные услуги". Эти слова используются в официальных документах, например при отчётах о проделанной работе, начислении зарплаты.

"Я не считаю, что оказываю услугу, я наставлю, помогаю, мы дружим," — пожаловалась учительница из Ярославля Жанна Торхова.

Путин в этом сугубо чиновничьем термине ничего плохого не видит. Но признал, что и врачи к нему обращались с укором: мол, они не врачебную услугу оказывают, а жизнь спасают. И предложил терминологию изменить.

Вторая часть "урока" Жанны Торховой была посвящена образу педагогов в СМИ. Хотя сериал "Наша Russia" уже давно сошёл с экранов, педагога всё не оставляет в покое экранный образ её "коллеги" из Воронежа Снежаны Денисовны.

"Это ведь разрушает образ учителя и школы в целом", — жаловалась она Путину и вспоминала, как романтично воплощён образ педагога в "Большой перемене" или "Доживём до понедельника".

Глава государства с ней согласился и заверил, что все всё понимают, просто реализовать пока не могут. А рассуждая на тему популяризации конкурса "Учитель года", Путин даже сравнил его с популярным некогда шоу "Форт Боярд". Учителей, конечно, не нужно заставлять бегать и прыгать по фортам, но надо сделать конкурсные программы по разным дисциплинам на самом современном уровне, считает президент.

Остаётся надеяться, что и все без исключения учителя будут относиться к своей профессии как к призванию, преподавать так, чтобы дети впитывали знания взахлёб, как качественный детектив, а не переключались на уроках на телефоны.

Осталось дело за малым — хорошо накормить детей во время большой перемены. И здесь на помощь приходит Лев Афиногенов из мурманской гимназии № 1. Четвероклассник, юный корреспондент местного телеканала, а по совместительству активист проекта "Шеф в школе" бойко, на зависть многим педагогам и аспирантам рассказал президенту, как добился появления оленины в своей школьной столовой, а также внёс свои предложения по организации школьного питания.