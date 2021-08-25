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    Не услуга, а призвание: Путин поговорил о школьном образовании с чиновниками, учителями и детьми

    25 августа, 16:36
    <p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66449/photos/66416" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru </a></p>

    Фото © Kremlin.ru

    Президент России Владимир Путин провёл заседание президиума Госсовета, на котором обсуждали модернизацию общего образования — ключевую для развития страны тему. Но перед тем, как выслушать доклады министров и губернаторов, президент решил неформально пообщаться со школьниками и их родителями, чтобы от них самих узнать о предложениях и замечаниях по организации учебного процесса. И этот разговор оказался едва ли не полезней, чем совещание с чиновниками.

    "Образование, его развитие, совершенствование — это вопросы общенациональной повестки, один из ключевых государственных приоритетов. Они крайне важны для всего нашего общества, для каждой семьи, каждого человека", — заявил Владимир Путин.

    Путин предложил объявить 2023-й Годом учителя

    Путин предложил объявить 2023-й Годом учителя

    Неслучайно в рамках нацпроекта "Образование" в России в ближайшие годы должно появиться 1300 новых школ. А до конца 2026-го будут отремонтированы 7300 школ (треть из которых — в ближайшие два года).

    Намекнул Путин и на повышение зарплаты педагогов. Он, правда, не стал вдаваться в детали, "чтобы некоторых коллег из правительства не пугать". Но ещё раз отметил, что в этом направлении есть определённые планы и они будут реализованы исходя из бюджетных возможностей.

    Но стены, новые доски, компьютеры — это не самое главное. Важно то, как и чему учат.

    Так, на Госсовете звучали предложения организовать школы полного дня (по сути, советские продлёнки), где ученики под присмотром педагогов будут делать домашние задания, заниматься в кружках и секциях; ввести традицию поднимать в учебных заведениях российский флаг; уделять больше внимания психологическому состоянию учащихся.

    Наряду с этим чуть ли не каждый третий педагог жаловался президенту на термин "образовательные услуги". Эти слова используются в официальных документах, например при отчётах о проделанной работе, начислении зарплаты.

    "Я не считаю, что оказываю услугу, я наставлю, помогаю, мы дружим," — пожаловалась учительница из Ярославля Жанна Торхова.

    Путин в этом сугубо чиновничьем термине ничего плохого не видит. Но признал, что и врачи к нему обращались с укором: мол, они не врачебную услугу оказывают, а жизнь спасают. И предложил терминологию изменить.

    Вторая часть "урока" Жанны Торховой была посвящена образу педагогов в СМИ. Хотя сериал "Наша Russia" уже давно сошёл с экранов, педагога всё не оставляет в покое экранный образ её "коллеги" из Воронежа Снежаны Денисовны.

    Сценарист призвал учителей "сражаться образами" после жалобы Путину на "Нашу Russia"

    Сценарист призвал учителей "сражаться образами" после жалобы Путину на "Нашу Russia"

    "Это ведь разрушает образ учителя и школы в целом", — жаловалась она Путину и вспоминала, как романтично воплощён образ педагога в "Большой перемене" или "Доживём до понедельника".

    Глава государства с ней согласился и заверил, что все всё понимают, просто реализовать пока не могут. А рассуждая на тему популяризации конкурса "Учитель года", Путин даже сравнил его с популярным некогда шоу "Форт Боярд". Учителей, конечно, не нужно заставлять бегать и прыгать по фортам, но надо сделать конкурсные программы по разным дисциплинам на самом современном уровне, считает президент.

    Путин призвал сделать конкурс "Учитель года" таким же зрелищным, как "Форт Боярд"

    Путин призвал сделать конкурс "Учитель года" таким же зрелищным, как "Форт Боярд"

    Остаётся надеяться, что и все без исключения учителя будут относиться к своей профессии как к призванию, преподавать так, чтобы дети впитывали знания взахлёб, как качественный детектив, а не переключались на уроках на телефоны.

    Осталось дело за малым — хорошо накормить детей во время большой перемены. И здесь на помощь приходит Лев Афиногенов из мурманской гимназии № 1. Четвероклассник, юный корреспондент местного телеканала, а по совместительству активист проекта "Шеф в школе" бойко, на зависть многим педагогам и аспирантам рассказал президенту, как добился появления оленины в своей школьной столовой, а также внёс свои предложения по организации школьного питания.

    "Мы с тобой, Лёва, единомышленники", — согласился со сказанным Путин.

    Авторы
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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