Криминалист объяснил, почему убийца девятилетней девочки в Тюмени полтора месяца прятал тело
По словам специалиста, преступник продумывал свои шаги до мелочей и осторожничал. Не исключено, что тело малышки он выбросил, поняв, что натворил.
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40-летний житель Тюмени, которого задержали по подозрению в убийстве девятилетней школьницы, продумывал каждый свой шаг и очень тщательно маскировался, поскольку ему удавалось прятать тело ребёнка аж полтора месяца. Об этом Лайфу сообщил эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин.
"Роковое ли это стечение обстоятельств, что после обращения бабушки нашли тело, или же он действительно такой жалостливый и решил отдать его. Как я раньше и предполагал, так и подтвердилось, он даже ближе, чем мы думаем. Он был в 50 метрах от штаба волонтёров, и у него окна выходили на них. Могу сказать, что он продуманный, раз полтора месяца ему удалось так хорошо скрывать тело и ещё в таком хорошем состоянии", — пояснил эксперт.
Кирюхин считает, что подозреваемый мог прятать тело школьницы у себя на работе, где изготавливал мебель. Вполне вероятно, что таким образом злоумышленнику было удобно долго сохранять всё в тайне. Его гипернастороженность, как указал собеседник, во многом определяется тем, что он является бывшим правоохранителем, — информация об этом ранее появилась в СМИ.
Кроме того, эксперт не исключает, что преступник может просто-напросто иметь психические отклонения. Вся странность в том, что он на протяжении недель хранил тело малышки, а не сразу избавился от него.
Напомним, история исчезновения девочки потрясла всю страну. 30 июня малышка ушла из дома и пропала. Поисковики не исключали криминального характера исчезновения ребёнка. На причастность к пропаже проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. 25 августа задержали предполагаемого убийцу. При этом центральный аппарат СК уже расследует дело о пропаже восьми детей в Тюмени после этого случая.
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