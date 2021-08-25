Криминалист объяснил, почему убийца девятилетней девочки в Тюмени полтора месяца прятал тело

40-летний житель Тюмени, которого задержали по подозрению в убийстве девятилетней школьницы, продумывал каждый свой шаг и очень тщательно маскировался, поскольку ему удавалось прятать тело ребёнка аж полтора месяца. Об этом Лайфу сообщил эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин.

"Роковое ли это стечение обстоятельств, что после обращения бабушки нашли тело, или же он действительно такой жалостливый и решил отдать его. Как я раньше и предполагал, так и подтвердилось, он даже ближе, чем мы думаем. Он был в 50 метрах от штаба волонтёров, и у него окна выходили на них. Могу сказать, что он продуманный, раз полтора месяца ему удалось так хорошо скрывать тело и ещё в таком хорошем состоянии", — пояснил эксперт.

Кирюхин считает, что подозреваемый мог прятать тело школьницы у себя на работе, где изготавливал мебель. Вполне вероятно, что таким образом злоумышленнику было удобно долго сохранять всё в тайне. Его гипернастороженность, как указал собеседник, во многом определяется тем, что он является бывшим правоохранителем, — информация об этом ранее появилась в СМИ.

Кроме того, эксперт не исключает, что преступник может просто-напросто иметь психические отклонения. Вся странность в том, что он на протяжении недель хранил тело малышки, а не сразу избавился от него.