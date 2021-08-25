ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного в Тюмени мужчины к убийству 9-летней девочки

По результатам ДНК-экспертизы подтверждена причастность задержанного в Тюмени мужчины к убийству девятилетней девочки, пропавшей в конце июня и найденной мёртвой 19 августа. Об этом говорится в сообщении на портале "МВД медиа".

"В результате исследования, проведённого специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки", — говорится в релизе.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что задержанный признался в изнасиловании и убийстве девочки. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день исчезновения. Подозреваемый в расправе не был судим, он занимался изготовлением мебели, а в прошлом работал в правоохранительных органах. Мужчина жил в соседнем пансионате — именно туда девочка ходила, чтобы воспользоваться Wi-Fi.