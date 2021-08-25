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    ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного в Тюмени мужчины к убийству 9-летней девочки

    В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства совершённого преступления. Подозреваемый, по данным СМИ, признал вину в расправе.

    25 августа, 16:43
    <p>Фото © МВД РФ</p>

    Фото © МВД РФ

    По результатам ДНК-экспертизы подтверждена причастность задержанного в Тюмени мужчины к убийству девятилетней девочки, пропавшей в конце июня и найденной мёртвой 19 августа. Об этом говорится в сообщении на портале "МВД медиа".

    "В результате исследования, проведённого специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, установлено совпадение ДНК фигуранта с образцами, изъятыми на теле убитой девочки", — говорится в релизе.

    Опубликованы кадры допроса подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Тюмени

    Опубликованы кадры допроса подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Тюмени

    В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

    Ранее сообщалось, что задержанный признался в изнасиловании и убийстве девочки. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день исчезновения. Подозреваемый в расправе не был судим, он занимался изготовлением мебели, а в прошлом работал в правоохранительных органах. Мужчина жил в соседнем пансионате — именно туда девочка ходила, чтобы воспользоваться Wi-Fi.

    Криминалист объяснил, почему убийца девятилетней девочки в Тюмени полтора месяца прятал тело

    Криминалист объяснил, почему убийца девятилетней девочки в Тюмени полтора месяца прятал тело

    Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Поисковики не исключали криминального характера пропажи ребёнка. На причастность к случившемуся проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца. При этом центральный аппарат СК уже расследует дело о пропаже восьми детей в Тюмени после этого случая.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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