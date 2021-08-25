В Москве прошла акция для привлечения внимания к закону о поиске людей по геолокации. Видео © LIFE

Жители Москвы могли заметить на улицах необычные "газели", на кузовах которых располагались странные плакаты с надписями — "Ежегодно погибают 6000 пропавших людей с включённым телефоном", "Закон о геолокации принят, но до сих пор не работает" и "Что скажете, шериф?". Послания на них были адресованы министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. По словам автора акции, куратора проектов "Лизы алерт" Олега Леонова, идею позаимствовали у известного фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

"Я занимаюсь законом о геолокации почти четыре года, он принят, вступил в действие 1 июля. Как только человек потерялся, полицейский делает запрос, подписанный начальником отдела полиции, и в течение 24 часов он может получить данные по геолокации потерявшегося мобильного телефона. У нас уже более 600 человек с момента вступления закона в силу потерялось, но ни по одному человеку мы не видели, чтобы полицейские применяли этот инструмент. И, когда мы спрашиваем, почему они так не делают, нам говорят: "А мы об этом ничего не знаем", — сказал Леонов Лайфу.

Он заметил, что уже не впервые привлекает внимание к этой проблеме и очень просит людей, отвечающих за эту деятельность, разъяснить полицейским на местах положения закона, чтобы те начали применять его в своей работе. По его словам, это поможет избежать гибели людей.