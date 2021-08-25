НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    "Что скажете, шериф?": В Москве координатор "Лизы алерт" тремя билбордами на Садовом напомнил полиции про закон о геолокации

    По словам Олега Леонова, с момента вступления закона в силу пропало более 600 человек, однако правоохранители не использовали один из возможных инструментов для их поиска.

    25 августа, 16:55

    В Москве прошла акция для привлечения внимания к закону о поиске людей по геолокации. Видео © LIFE

    Жители Москвы могли заметить на улицах необычные "газели", на кузовах которых располагались странные плакаты с надписями — "Ежегодно погибают 6000 пропавших людей с включённым телефоном", "Закон о геолокации принят, но до сих пор не работает" и "Что скажете, шериф?". Послания на них были адресованы министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. По словам автора акции, куратора проектов "Лизы алерт" Олега Леонова, идею позаимствовали у известного фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

    "Я занимаюсь законом о геолокации почти четыре года, он принят, вступил в действие 1 июля. Как только человек потерялся, полицейский делает запрос, подписанный начальником отдела полиции, и в течение 24 часов он может получить данные по геолокации потерявшегося мобильного телефона. У нас уже более 600 человек с момента вступления закона в силу потерялось, но ни по одному человеку мы не видели, чтобы полицейские применяли этот инструмент. И, когда мы спрашиваем, почему они так не делают, нам говорят: "А мы об этом ничего не знаем", — сказал Леонов Лайфу.

    В Москве начнут раздавать браслеты с QR-кодом для людей с нарушением памяти

    В Москве начнут раздавать браслеты с QR-кодом для людей с нарушением памяти

    Он заметил, что уже не впервые привлекает внимание к этой проблеме и очень просит людей, отвечающих за эту деятельность, разъяснить полицейским на местах положения закона, чтобы те начали применять его в своей работе. По его словам, это поможет избежать гибели людей.

    Ранее Олег Леонов в студии шоу "Дайте сказать!" раскрыл, когда начинают искать пропавшего человека. По его словам, заявить о пропаже может любой, даже посторонний. Кроме того, соответствующее обращение сотрудники полиции должны принять в любое время после исчезновения человека.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      В Москве начнут раздавать браслеты с QR-кодом для людей с нарушением памяти

      6 июля, 18:02

      Бумаги QIWI обвалились до исторического минимума после выбора оператора букмекерских ставок

      сегодня в 16:59

      Не услуга, а призвание: Путин поговорил о школьном образовании с чиновниками, учителями и детьми

      сегодня в 16:36

      ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного в Тюмени мужчины к убийству 9-летней девочки

      сегодня в 16:43

      СМИ: Украинцы отказались от эвакуации из Кабула на российских самолётах

      сегодня в 16:38

      Новости партнеров

      Layer 1