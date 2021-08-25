В школах и вузах Китая начнут изучать идеи Си Цзиньпина о социализме
Доктрину лидера КНР разделят на курсы. С её помощью детям хотят привить любовь к стране и Коммунистической партии.
Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / imago images / Xinhua
В китайских школах и университетах начнут изучать идеологию лидера КНР, генерального секретаря Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпина о социализме. Об этом сообщает агентство Xinhua.
"Доктрина "Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху" поможет подросткам утвердить марксистские убеждения", — отмечается в новых директивах Министерства образования КНР.
Преподавание идеологии лидера КНР будет разделено на курсы в рамках различных уровней образования. Так, в начальных классах школьников будут учить любви к стране, Коммунистической партии Китая и социализму. Учащимся средних классов помогут сформировать базовые политические суждения. А в колледже юноши и девушки будут изучать уже теоретический фундамент идей Си Цзиньпина.
Ранее американский лидер Джо Байден порассуждал о политических пристрастиях Си Цзиньпина и Владимира Путина. Свои выводы, по словам главы Белого дома, он сделал из личных бесед с китайским и российским коллегами. Байден уверен, что сейчас демократическим странам стоит показать, что их форма государственного правления лучше, чем в России и Китае.
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