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    В школах и вузах Китая начнут изучать идеи Си Цзиньпина о социализме

    Доктрину лидера КНР разделят на курсы. С её помощью детям хотят привить любовь к стране и Коммунистической партии.

    25 августа, 17:15
    <p>Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / imago images / Xinhua</p>

    Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / imago images / Xinhua

    В китайских школах и университетах начнут изучать идеологию лидера КНР, генерального секретаря Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпина о социализме. Об этом сообщает агентство Xinhua.

    "Доктрина "Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху" поможет подросткам утвердить марксистские убеждения", — отмечается в новых директивах Министерства образования КНР.

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    Преподавание идеологии лидера КНР будет разделено на курсы в рамках различных уровней образования. Так, в начальных классах школьников будут учить любви к стране, Коммунистической партии Китая и социализму. Учащимся средних классов помогут сформировать базовые политические суждения. А в колледже юноши и девушки будут изучать уже теоретический фундамент идей Си Цзиньпина.

    Ранее американский лидер Джо Байден порассуждал о политических пристрастиях Си Цзиньпина и Владимира Путина. Свои выводы, по словам главы Белого дома, он сделал из личных бесед с китайским и российским коллегами. Байден уверен, что сейчас демократическим странам стоит показать, что их форма государственного правления лучше, чем в России и Китае.

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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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