В школах и вузах Китая начнут изучать идеи Си Цзиньпина о социализме

В китайских школах и университетах начнут изучать идеологию лидера КНР, генерального секретаря Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпина о социализме. Об этом сообщает агентство Xinhua.

"Доктрина "Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху" поможет подросткам утвердить марксистские убеждения", — отмечается в новых директивах Министерства образования КНР.

Преподавание идеологии лидера КНР будет разделено на курсы в рамках различных уровней образования. Так, в начальных классах школьников будут учить любви к стране, Коммунистической партии Китая и социализму. Учащимся средних классов помогут сформировать базовые политические суждения. А в колледже юноши и девушки будут изучать уже теоретический фундамент идей Си Цзиньпина.