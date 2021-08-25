НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Польский депутат с пакетом лекарств попытался прорваться к беженцам на границе с Белоруссией

    Парламентарий маневрировал, чтобы уйти от преследования военными, но его всё равно поймали. Представители правящей партии уже обвинили оппозиционера в недостойном поведении.

    25 августа, 17:11

    Скриншот © t.me / sputniklive

    Депутат пытается передать гуманитарную помощь беженцам на границе Польши и Белоруссии. Видео © t.me / sputniklive

    Депутат Сейма Польши Франчишек Стерчевский попытался прорваться через военных на границе Польши с Белоруссией, чтобы передать гуманитарную помощь беженцам из стран Ближнего Востока, которые почти неделю живут в палатках между двумя странами. Об этом сообщило Польское телевидение.

    На ролике, опубликованном в Сети, видно, как мужчина бегает с сумкой. Он, даже споткнувшись, сразу же встаёт и продолжает путь, чтобы добиться конечной цели. Однако силовики преграждают ему путь и настигают.

    Польша построит новый забор на границе с Белоруссией

    Польша построит новый забор на границе с Белоруссией

    Ранее Польша обвинила Минск и Москву в миграционном кризисе на границе с Белоруссией. Глава Минобороны республики попросил оппозиционных политиков в стране "не быть полезными идиотами" и одуматься.

    Захарова рассказала о "прямом вкладе" Польши в миграционный кризис в Европе

    Захарова рассказала о "прямом вкладе" Польши в миграционный кризис в Европе

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Польша построит новый забор на границе с Белоруссией

      23 августа, 12:40

      "Фальшивые друзья": Поляки высмеяли своего президента за поддержку украинской "Крымской платформы"

      23 августа, 19:41

      Милонов призвал российские банки блокировать платежи для OnlyFans

      сегодня в 17:36

      Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени в момент расправы, вероятно, был пьян

      сегодня в 18:27

      "Бывший спецназовец, иногда бухает": Коллега рассказал Лайфу о подозреваемом в убийстве 9-летней девочки в Тюмени

      сегодня в 18:13

      Новости партнеров

      Layer 1