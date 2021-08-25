Польский депутат с пакетом лекарств попытался прорваться к беженцам на границе с Белоруссией

Депутат пытается передать гуманитарную помощь беженцам на границе Польши и Белоруссии. Видео © t.me / sputniklive

Депутат Сейма Польши Франчишек Стерчевский попытался прорваться через военных на границе Польши с Белоруссией, чтобы передать гуманитарную помощь беженцам из стран Ближнего Востока, которые почти неделю живут в палатках между двумя странами. Об этом сообщило Польское телевидение.

На ролике, опубликованном в Сети, видно, как мужчина бегает с сумкой. Он, даже споткнувшись, сразу же встаёт и продолжает путь, чтобы добиться конечной цели. Однако силовики преграждают ему путь и настигают.