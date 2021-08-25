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    Милонов призвал российские банки блокировать платежи для OnlyFans

    По мнению политика, разработчиков онлайн-платформы нужно арестовать, потому что они воспитывают "профурсеток и извращенцев".

    25 августа, 17:36
    <p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo3011920_457241196?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Виталий Милонов</a></p>

    Фото © VK / Виталий Милонов

    Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил о необходимости блокировать все платежи, которые поступают от пользователей на счета британской онлайн-платформы OnlyFans. Это, по мнению парламентария, поможет избавиться от действия сервиса на территории нашей страны. Как указал Милонов, внимание на ситуацию должен обратить угрозыск.

    "Дело в том, что это организация притона, организация интернет-случек и поощрения проституции. Этот сервис воспитывает профурсеток и извращенцев. Поэтому надо всю российскую составляющую сервиса арестовать, а платежи для этой нечистоты блокировать просто в процессе, чтобы ни один российский банк не мог пропустить платежи в этот сервис. И тогда он из России уйдёт, исчезнет", — цитирует "Газета.ru" Милонова.

    Эксперт рассказал, что будет с OnlyFans после полного отказа от порно

    Эксперт рассказал, что будет с OnlyFans после полного отказа от порно

    Заявление Виталия Милонова связано с отменой запрета OnlyFans на публикацию порноконтента. В компании отметили, что заручились необходимыми гарантиями для поддержки сообщества создателей роликов для взрослых.

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    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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