Милонов призвал российские банки блокировать платежи для OnlyFans

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил о необходимости блокировать все платежи, которые поступают от пользователей на счета британской онлайн-платформы OnlyFans. Это, по мнению парламентария, поможет избавиться от действия сервиса на территории нашей страны. Как указал Милонов, внимание на ситуацию должен обратить угрозыск.

"Дело в том, что это организация притона, организация интернет-случек и поощрения проституции. Этот сервис воспитывает профурсеток и извращенцев. Поэтому надо всю российскую составляющую сервиса арестовать, а платежи для этой нечистоты блокировать просто в процессе, чтобы ни один российский банк не мог пропустить платежи в этот сервис. И тогда он из России уйдёт, исчезнет", — цитирует "Газета.ru" Милонова.