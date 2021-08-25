"Бывший спецназовец, иногда бухает": Коллега рассказал Лайфу о подозреваемом в убийстве 9-летней девочки в Тюмени
В целом мужчина, по словам нашего собеседника, вёл обычный образ жизни и был не прочь пропустить чего-нибудь покрепче без повода. В последнее время он много трудился в мебельном цехе.
Фото © МВД РФ
Коллега рассказал о подозреваемом в убийстве девятилетней девочки в Тюмени. Видео © LIFE
Задержанный житель Тюмени, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки, в последнее время много работал в мебельном цехе и постоянно уставал. А квартиру, откуда сегодня изымали вещдоки, он стал арендовать после размолвки с женой. Об этом Лайфу рассказал коллега мужчины.
"Нормальный парень, я его знаю. Бывший спецназовец. <...> Ерунда это полная, просто совпадение такое, что он там арендовал квартиру и жил там, когда с женой поругался, разошёлся. А так, он с женщиной взрослой встречался, ерунда это. Его сейчас только прессуют, он весь день в цехе трудится. Бывало, ночевал там", — отметил собеседник.
Коллега задержанного признался, что пребывает в шоке от произошедшего. Он также подтвердил, что подозреваемый ранее действительно работал в правоохранительных органах. В целом мужчина, по его словам, вёл обычный образ жизни и был не прочь пропустить чего-нибудь покрепче без повода.
Ранее сообщалось, что задержанный признался в убийстве девочки. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился почти сразу же, как школьница пропала.
Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Поисковики не исключали криминального характера пропажи ребёнка. На причастность к случившемуся проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца. При этом центральный аппарат СК уже расследует дело о пропаже восьми детей в Тюмени после этого случая.
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