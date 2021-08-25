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    "Бывший спецназовец, иногда бухает": Коллега рассказал Лайфу о подозреваемом в убийстве 9-летней девочки в Тюмени

    В целом мужчина, по словам нашего собеседника, вёл обычный образ жизни и был не прочь пропустить чего-нибудь покрепче без повода. В последнее время он много трудился в мебельном цехе.

    25 августа, 18:13

    Фото © МВД РФ

    Коллега рассказал о подозреваемом в убийстве девятилетней девочки в Тюмени. Видео © LIFE

    Задержанный житель Тюмени, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки, в последнее время много работал в мебельном цехе и постоянно уставал. А квартиру, откуда сегодня изымали вещдоки, он стал арендовать после размолвки с женой. Об этом Лайфу рассказал коллега мужчины.

    "Нормальный парень, я его знаю. Бывший спецназовец. <...> Ерунда это полная, просто совпадение такое, что он там арендовал квартиру и жил там, когда с женой поругался, разошёлся. А так, он с женщиной взрослой встречался, ерунда это. Его сейчас только прессуют, он весь день в цехе трудится. Бывало, ночевал там", — отметил собеседник.

    ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного в Тюмени мужчины к убийству 9-летней девочки

    ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного в Тюмени мужчины к убийству 9-летней девочки

    Коллега задержанного признался, что пребывает в шоке от произошедшего. Он также подтвердил, что подозреваемый ранее действительно работал в правоохранительных органах. В целом мужчина, по его словам, вёл обычный образ жизни и был не прочь пропустить чего-нибудь покрепче без повода.

    Ранее сообщалось, что задержанный признался в убийстве девочки. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился почти сразу же, как школьница пропала.

    Криминалист объяснил, почему убийца девятилетней девочки в Тюмени полтора месяца прятал тело

    Криминалист объяснил, почему убийца девятилетней девочки в Тюмени полтора месяца прятал тело

    Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Поисковики не исключали криминального характера пропажи ребёнка. На причастность к случившемуся проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца. При этом центральный аппарат СК уже расследует дело о пропаже восьми детей в Тюмени после этого случая.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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