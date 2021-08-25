Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени в момент расправы, вероятно, был пьян
Мужчина якобы не помнит, сколько дней окровавленное тело школьницы пролежало в ванной, прежде чем он решил замести следы преступления.
Виталий Б. Фото © LIFE
Подозреваемый в зверском убийстве 9-летней девочки в Тюмени Виталий Б. мог совершить расправу, находясь в нетрезвом состоянии. Об этом Лайфу сообщил источник. Как утверждает сам задержанный, опьянение было настолько сильным, что он даже не понимал, сколько времени провёл в алкогольном угаре.
По нашим данным, мужчина привёл девочку в съёмную квартиру, в которую весной съехал от жены. Протрезвев наутро, у себя в ванной Виталий обнаружил окровавленное тело школьницы. Подозреваемый решил замести следы и якобы даже не понимал, сколько дней прошло с момента расправы.
Ранее Лайф сообщал, что ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного в Тюмени мужчины к убийству 9-летней девочки. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства совершённого преступления.
Задержанный признался в изнасиловании и убийстве девочки. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день исчезновения. Подозреваемый не был судим, он занимался изготовлением мебели, а в прошлом работал в правоохранительных органах. Мужчина жил в соседнем пансионате — именно туда девочка ходила, чтобы воспользоваться Wi-Fi.
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Напомним, история исчезновения девятилетней школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. Поисковики не исключали криминального характера пропажи ребёнка. На причастность к случившемуся проверяли соседей. Правительство Тюменской области объявило вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение девочки. 19 августа девятилетнего ребёнка нашли мёртвым. А 25 августа был задержан предполагаемый убийца. При этом центральный аппарат СК уже расследует дело о пропаже восьми детей в Тюмени после этого случая.
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