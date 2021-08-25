Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени в момент расправы, вероятно, был пьян

Подозреваемый в зверском убийстве 9-летней девочки в Тюмени Виталий Б. мог совершить расправу, находясь в нетрезвом состоянии. Об этом Лайфу сообщил источник. Как утверждает сам задержанный, опьянение было настолько сильным, что он даже не понимал, сколько времени провёл в алкогольном угаре.

По нашим данным, мужчина привёл девочку в съёмную квартиру, в которую весной съехал от жены. Протрезвев наутро, у себя в ванной Виталий обнаружил окровавленное тело школьницы. Подозреваемый решил замести следы и якобы даже не понимал, сколько дней прошло с момента расправы.

Ранее Лайф сообщал, что ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного в Тюмени мужчины к убийству 9-летней девочки. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства совершённого преступления.

Задержанный признался в изнасиловании и убийстве девочки. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день исчезновения. Подозреваемый не был судим, он занимался изготовлением мебели, а в прошлом работал в правоохранительных органах. Мужчина жил в соседнем пансионате — именно туда девочка ходила, чтобы воспользоваться Wi-Fi.