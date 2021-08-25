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    Путин договорился с премьером Пакистана о координации подходов по Афганистану

    Политики также обсудили развитие торгово-экономических связей между Москвой и Исламабадом и реализацию совместных проектов в энергетической и гуманитарной областях.

    25 августа, 18:44
    <p>Фото © Пресс-служба Кремля</p>

    Фото © Пресс-служба Кремля

    Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе телефонных переговоров договорились о координации подходов по афганской проблематике. Политики также условились активизировать российско-пакистанские контакты на разных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля.

    "Условлено о координации подходов по афганской проблематике как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. При этом отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом и наркоугрозой", — говорится в релизе.

    В ходе общения Путиным и Ханом была подчёркнута "важность поддержания в стране (Афганистане. — Прим. Лайфа) мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения", добавили в Кремле. Кроме того, политики затронули ряд тем двусторонней повестки, "включая развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов в энергетической и гуманитарной областях".

    Ранее Лайф сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил обострение в Афганистане с главой МИД Пакистана. Стороны договорились наладить межафганский диалог для формирования правительства, обеспечения стабильности и правопорядка в республике.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Накануне, 18 августа, экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.

    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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