Путин договорился с премьером Пакистана о координации подходов по Афганистану

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе телефонных переговоров договорились о координации подходов по афганской проблематике. Политики также условились активизировать российско-пакистанские контакты на разных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля.

"Условлено о координации подходов по афганской проблематике — как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. При этом отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом и наркоугрозой", — говорится в релизе.

В ходе общения Путиным и Ханом была подчёркнута "важность поддержания в стране (Афганистане. — Прим. Лайфа) мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения", добавили в Кремле. Кроме того, политики затронули ряд тем двусторонней повестки, "включая развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов в энергетической и гуманитарной областях".

Ранее Лайф сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил обострение в Афганистане с главой МИД Пакистана. Стороны договорились наладить межафганский диалог для формирования правительства, обеспечения стабильности и правопорядка в республике.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.