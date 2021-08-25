Пожилой колумбиец с психическим расстройством семь раз привился от коронавируса

Житель города Кали на западе Колумбии привился от ковида семь раз. Местные власти выясняют, как это могло случиться, сообщает телеканал Noticias Caracol.

"Человека, который привился семь раз, уже опознали. Это человек старше 60 лет, по всей видимости, с психологическими проблемами", — в эфире телеканала сообщила министр здравоохранения города Миерланди Торрес, отметив, что власти начали расследование.

Известно, что пожилой мужчина привился вакцинами разных компаний, в том числе Sinovac, Astrazeneca, Pfizer и Janssen. Столь частое применение антиковидных препаратов никак не отразилось на самочувствии южноамериканца.

После этого инцидента для избежания ревакцинации власти города разработали специальный электронный бланк. Заполняя его, люди дают информированное согласие перед прививкой. Бланк необходимо распечатать и принести в пункт вакцинации, где его подпишут.