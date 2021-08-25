Пожилой колумбиец с психическим расстройством семь раз привился от коронавируса
На состоянии мужчины это никак не сказалось — никаких опасных побочных эффектов из-за частой вакцинации у него выявлено не было.
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Житель города Кали на западе Колумбии привился от ковида семь раз. Местные власти выясняют, как это могло случиться, сообщает телеканал Noticias Caracol.
"Человека, который привился семь раз, уже опознали. Это человек старше 60 лет, по всей видимости, с психологическими проблемами", — в эфире телеканала сообщила министр здравоохранения города Миерланди Торрес, отметив, что власти начали расследование.
Известно, что пожилой мужчина привился вакцинами разных компаний, в том числе Sinovac, Astrazeneca, Pfizer и Janssen. Столь частое применение антиковидных препаратов никак не отразилось на самочувствии южноамериканца.
После этого инцидента для избежания ревакцинации власти города разработали специальный электронный бланк. Заполняя его, люди дают информированное согласие перед прививкой. Бланк необходимо распечатать и принести в пункт вакцинации, где его подпишут.
Ранее в Минздраве РФ назвали условие для улучшения прогноза по ковиду. Благодаря вакцинации можно снизить вероятность заражения CoViD-19, тяжесть заболевания и необходимость высокозатратного лечения.
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