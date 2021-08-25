Руководство зоопарка бельгийского города Антверпен запретило постоянной посетительнице приходить к 38-летнему самцу шимпанзе Чите из-за слишком тёплых отношений с ним. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Шимпанзе 30 лет живёт в зоопарке. В юном возрасте Чита был в частных руках, но, когда животное выросло и с ним стало слишком сложно справляться, его отдали в зоопарк.

Чита с трудом нашёл общий язык с соседями по вольеру и всё больше конфликтовал с ними. В 2008 году у него была драка с другими самцами, где Чита получил серьёзные травмы.

Четыре года подряд шимпанзе еженедельно навещала Эди Тиммерманс. Женщина заявляет, что у неё с животным сложились близкие отношения. Общение человека и примата заключались в том, что каждую неделю пара махала и посылала друг другу воздушные поцелуи через стекло вольера. Бельгийка абсолютно уверена, что шимпанзе любит её.

Сотрудники зоопарка строго запретили женщине навещать животное, так как другие шимпанзе исключили его из своей группы и обезьяна стала проводить в одиночестве до 15 часов в день.

"Я люблю это животное, и оно любит меня. Больше у меня ничего нет. Почему они хотят отобрать это?" — протестует Эди Тиммерманс.

По словам куратора зоопарка Сары Лафо, общение Читы с людьми приводит к тому, что другие животные перестают рассматривать его частью группы. Сородичи меньше уважают шимпанзе, которое слишком сфокусировано на людях.

Несмотря на строгий запрет и разлуку с верной посетительницей, есть вероятность, что шимпанзе не сможет полноценно общаться с сородичами. В 2014 году директор Центра по сохранению и изучению обезьян Лестера Фишера Стивен Росс и Хани Фридман выяснили, что шимпанзе, которые в детстве были разделены с матерью и выращены людьми, плохо находили общий язык с сородичами во взрослом возрасте.

Хотя отношения обезьяны с Эди особенные, Чита в целом известен своей общительностью с людьми.