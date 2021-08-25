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    "Я люблю это животное": Женщине запретили ходить в зоопарк из-за слишком близких отношений с шимпанзе

    Общение Читы с людьми привело к тому, что сородичи перестали рассматривать его как часть группы.

    25 августа, 19:08
    <p>Фото © <a href="https://pixabay.com/ru/photos/%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C-1545010/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pixabay</a></p>

    Фото © Pixabay

    Руководство зоопарка бельгийского города Антверпен запретило постоянной посетительнице приходить к 38-летнему самцу шимпанзе Чите из-за слишком тёплых отношений с ним. Об этом сообщает издание Daily Mail.

    Шимпанзе 30 лет живёт в зоопарке. В юном возрасте Чита был в частных руках, но, когда животное выросло и с ним стало слишком сложно справляться, его отдали в зоопарк.

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    Чита с трудом нашёл общий язык с соседями по вольеру и всё больше конфликтовал с ними. В 2008 году у него была драка с другими самцами, где Чита получил серьёзные травмы.

    Четыре года подряд шимпанзе еженедельно навещала Эди Тиммерманс. Женщина заявляет, что у неё с животным сложились близкие отношения. Общение человека и примата заключались в том, что каждую неделю пара махала и посылала друг другу воздушные поцелуи через стекло вольера. Бельгийка абсолютно уверена, что шимпанзе любит её.

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    Сотрудники зоопарка строго запретили женщине навещать животное, так как другие шимпанзе исключили его из своей группы и обезьяна стала проводить в одиночестве до 15 часов в день.

    "Я люблю это животное, и оно любит меня. Больше у меня ничего нет. Почему они хотят отобрать это?" — протестует Эди Тиммерманс.

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    По словам куратора зоопарка Сары Лафо, общение Читы с людьми приводит к тому, что другие животные перестают рассматривать его частью группы. Сородичи меньше уважают шимпанзе, которое слишком сфокусировано на людях.

    Несмотря на строгий запрет и разлуку с верной посетительницей, есть вероятность, что шимпанзе не сможет полноценно общаться с сородичами. В 2014 году директор Центра по сохранению и изучению обезьян Лестера Фишера Стивен Росс и Хани Фридман выяснили, что шимпанзе, которые в детстве были разделены с матерью и выращены людьми, плохо находили общий язык с сородичами во взрослом возрасте.

    Хотя отношения обезьяны с Эди особенные, Чита в целом известен своей общительностью с людьми.

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    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова

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