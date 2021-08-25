США допустили возможность взаимодействия с талибами

Соединённые Штаты не исключают возможности взаимодействия с новыми властями Афганистана, если в этом будет выгода для интересов Америки. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Говоря с журналистами в Госдепе, он отметил, что между "Талибаном"* и бывшими членами афганского правительства ещё идут переговоры о передаче власти. В интересах Штатов поддерживать эти усилия.

"В дальнейшем мы будем оценивать наше взаимодействие с любым правительством Афганистана, возглавляемым талибами, на основе одного простого положения — наших интересов, поможет ли оно нам продвигать их или нет", — отметил Блинкен.

По его мнению, у США достаточно рычагов воздействия на "Талибан", чтобы заставить его не мешать выезду людей из страны.

"Сто четырнадцать стран по всему миру дали ясно понять "Талибану", что международное сообщество ожидает сохранения возможностей для выезда людей из страны даже после завершения военной эвакуации", — заявил Блинкен.

По словам госсекретаря, талибы взяли на себя соответствующие обязательства. Блинкен выразил уверенность, что члены движения будут "вести себя ответственно", это "в их интересах".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что одна из главных угроз, которую представляет захватившее власть в Афганистане движение "Талбиан", связана с огромным количеством оружия, оказавшегося в распоряжении боевиков. По его словам, это сотни стволов артиллерии, сотни единиц бронетехники, самолёты, вертолёты, а "одних только систем ПЗРК больше сотни".

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.