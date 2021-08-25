Ущерб от медленной вакцинации в бедных странах оценили в триллионы долларов

Из-за медленной вакцинации и неравномерной доступности препаратов от коронавируса в различных странах в мировой экономике потери могут достигнуть 2,3 трлн долларов к 2025 году. Такие подсчёты экспертов приводит The Economist Intelligence Unit.

"Богатые страны ввели в сто раз больше вакцин от коронавируса, чем бедные. Помимо этических соображений задержки с вакцинацией всего мира будут иметь высокую цену. Модель, построенная The Economist Intelligence Unit, показывает, что те страны, в которых к середине 2022 года не будет вакцинировано 60% населения, к 2025 году потеряют ВВП на общую сумму 2,3 трлн долларов США", — отмечается по результатам исследования.

Причём примерно две трети этих потерь мировой экономики придётся на долю развивающихся рынков. Наибольшие потери понесёт из-за медленной вакцинации Азия — 1,7 трлн долларов. А страны Африки, расположенные к югу от Сахары, лишатся 3% от прогнозируемого на 2022–2025 годы ВВП.

"В любом случае появление штамма "дельта" означает, что вакцинация может не оказаться тем чудодейственным средством, на которое надеялись правительства многих стран. Политическим лидерам необходимо переосмыслить свою стратегию относительно CoViD-19, чтобы адаптировать её на долгосрочную перспективу", — сообщают эксперты.