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    Бастыркин потребовал доклад о расследовании дела по факту избиения сына Пьехи

    Следствие идёт, назначена судебная экспертиза. Сам инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом.

    25 августа, 19:51
    <p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMuBBYOnDym/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wolfieha</a></p>

    Фото © Instagram / wolfieha

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у подчинённых доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении сына певца Станислава Пьехи. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

    "Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин затребовал доклад о проведенных следственных действиях по делу об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью семилетнего ребёнка в Выборгском районе Ленинградской области", — сообщили журналистам в среду в пресс-службе СК.

    Следователи продолжают изучать обстоятельства инцидента. Назначена судебная экспертиза.

    Стас Пьеха хочет максимальное наказание для женщины, которая избила его сына

    Стас Пьеха хочет максимальное наказание для женщины, которая избила его сына

    Напомним, ранее жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в жестоком избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, было подозрение на сотрясение мозга. 23 июля Горчакова сообщила подписчикам в "Инстаграме" о том, что врачи перевели Петю на амбулаторное лечение и они наконец поехали домой. По факту избиения ребёнка было возбуждено уголовное дело.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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