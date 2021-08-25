Бастыркин потребовал доклад о расследовании дела по факту избиения сына Пьехи
Следствие идёт, назначена судебная экспертиза. Сам инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом.
Фото © Instagram / wolfieha
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у подчинённых доклад о ходе расследования уголовного дела об избиении сына певца Станислава Пьехи. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин затребовал доклад о проведенных следственных действиях по делу об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью семилетнего ребёнка в Выборгском районе Ленинградской области", — сообщили журналистам в среду в пресс-службе СК.
Следователи продолжают изучать обстоятельства инцидента. Назначена судебная экспертиза.
Напомним, ранее жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в жестоком избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, было подозрение на сотрясение мозга. 23 июля Горчакова сообщила подписчикам в "Инстаграме" о том, что врачи перевели Петю на амбулаторное лечение и они наконец поехали домой. По факту избиения ребёнка было возбуждено уголовное дело.
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