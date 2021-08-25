Средняя дочь от первого брака композитора Константина Меладзе 17-летняя Лия экстренно госпитализирована. Об этом стало известно по видео на странице девушки в Instagram. Она опубликовала кадры, на которых она находится в больничных стенах и на кушетке с подключёнными к ней аппаратами.

Сейчас, по словам Лии Меладзе, "самое страшное в прошлом". Девушка поблагодарила всех, кто волновался за неё и был рядом.

"Сейчас только поесть и посмотреть "Супербабушку", — подписала она кадр.

При этом причина госпитализации не известна, сама дочь композитора не раскрывает детали.