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    "Самое страшное в прошлом": Дочь Константина Меладзе экстренно госпитализирована

    Причины, по которым девушка оказалась в больнице, не известны. Судя по всему, ей уже стало лучше.

    25 августа, 19:48
    <p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/meladzeliya/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram / meladzeliya</a></p>

    Фото © instagram / meladzeliya

    Средняя дочь от первого брака композитора Константина Меладзе 17-летняя Лия экстренно госпитализирована. Об этом стало известно по видео на странице девушки в Instagram. Она опубликовала кадры, на которых она находится в больничных стенах и на кушетке с подключёнными к ней аппаратами.

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    Сейчас, по словам Лии Меладзе, "самое страшное в прошлом". Девушка поблагодарила всех, кто волновался за неё и был рядом.

    "Сейчас только поесть и посмотреть "Супербабушку", — подписала она кадр.

    При этом причина госпитализации не известна, сама дочь композитора не раскрывает детали.

    Ранее певец Данко прокомментировал слухи о якобы ложной коме МакSим. По его словам, как только стали появляться тревожные новости о состоянии артистки, он предположил, что после них последует добрая весть о её чудесном выздоровлении и даже концерте.

    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова

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