Врач объяснила возможное отсутствие антител у переболевших ковидом без симптомов

У людей, которые перенесли коронавирус бессимптомно и у которых не определяются антитела, они на самом деле всё же могут быть, но ниже уровня обнаружения. Так заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировала информацию о том, что у 18% людей, перенёсших CoViD-19 без симптомов, не выработались защитные клетки.

В эфире радио "Комсомольская правда" Пшеничная напомнила, что кроме гуморального иммунитета существует ещё и клеточный, который и активирует антитела.

"Мы не должны забывать о том, что есть ещё клеточный иммунитет. Почему сейчас не смотрят на уровень антител, а говорят: вот именно полгода промежуток времени, когда более-менее гарантированно защищены от ковида. Потому что кроме гуморального иммунитета, который есть в антителах, есть ещё и клеточный иммунитет, там есть клетки памяти, которые помнят коронавирус и могут очень быстро мобилизовать антитела для нейтрализации этого вируса", — объясняет Наталья Пшеничная.

Медик уверена, что у людей, у которых не наблюдается антител, они всё же могут быть, но они ниже уровня детекции, то есть ниже порога чувствительности тест-систем.