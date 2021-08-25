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    Врач объяснила возможное отсутствие антител у переболевших ковидом без симптомов

    Кроме гуморального иммунитета существует ещё и клеточный. У них разные роли и схемы запуска.

    25 августа, 20:19
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    У людей, которые перенесли коронавирус бессимптомно и у которых не определяются антитела, они на самом деле всё же могут быть, но ниже уровня обнаружения. Так заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировала информацию о том, что у 18% людей, перенёсших CoViD-19 без симптомов, не выработались защитные клетки.

    В эфире радио "Комсомольская правда" Пшеничная напомнила, что кроме гуморального иммунитета существует ещё и клеточный, который и активирует антитела.

    "Мы не должны забывать о том, что есть ещё клеточный иммунитет. Почему сейчас не смотрят на уровень антител, а говорят: вот именно полгода промежуток времени, когда более-менее гарантированно защищены от ковида. Потому что кроме гуморального иммунитета, который есть в антителах, есть ещё и клеточный иммунитет, там есть клетки памяти, которые помнят коронавирус и могут очень быстро мобилизовать антитела для нейтрализации этого вируса", объясняет Наталья Пшеничная.

    Медик уверена, что у людей, у которых не наблюдается антител, они всё же могут быть, но они ниже уровня детекции, то есть ниже порога чувствительности тест-систем.

    Учёные рассчитали процент заболевших коронавирусом среди привитых

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    А ранее Лайф рассказывал, что пожилой колумбиец с психическим расстройством семь раз привился от коронавируса. На состоянии мужчины это никак не сказалось — никаких опасных побочных эффектов из-за частой вакцинации у него выявлено не было.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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