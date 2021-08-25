Ещё один мальчик появился на свет в новой семье Маргариты Грачёвой, которой несколько лет назад ревнивый муж нанёс серьёзные увечья — отрубил кисти. Радостной вестью о рождении малыша она поделилась в "Инстаграме".

Напомним, Маргарита Грачёва пережила нападение мужа в декабре 2017 года. Супруг вывез её в лес, где отобрал мобильный телефон, перевязал руки жгутом и начал истязать. Мужчина несколько раз ударил топором по запястьям и кистям, решив, что жена ему изменила. По словам Маргариты, он часто говорил, что она нагуляла их младшего сына. В итоге напавшего приговорили к 14 годам тюрьмы и лишили родительских прав. После этого жизнь Маргариты круто изменилась: вместо кисти ей установили протез, с которым пришлось учиться жить заново. Она встретила новую любовь и рассказала, как это произошло.