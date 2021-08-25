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    В Совфеде поддержали идею о перечне рекомендуемых для детей сайтов

    Такой список сможет помочь взрослым не только разобраться, что полезно, но и в какой-то степени оградить подрастающее поколение от влияния "вредного" Интернета.

    25 августа, 20:04
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Использовать в том числе как элемент контроля список рекомендуемых детям инфоресурсов предложил первый заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, родители смогут вместе с детьми пройтись по сайтам и "посмотреть, что там полезного и интересного". Так он прокомментировал предложение уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой, направленное в Минпросвещения.

    "Дети сами шустрые и могут много чего найти. Это, наверное, больше полезно родителям. Если полезные ресурсы ребёнка не интересуют, а интересует что-то другое и где-то, может быть, не очень полезное и даже вредное, то это ещё и элемент контроля. Так что я считаю это интересным", — сказал сенатор в беседе с RT.

    Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала Минпросвещения создать реестр рекомендуемых для детей информационных ресурсов. Им, по мнению уполномоченного по делам ребёнка, смогут пользоваться родители, "чтобы предложить своим детям для использования в образовательном процессе и не только".

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    Ранее Лайф писал, что Кузнецова также попросила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах. По мнению детского омбудсмена, "дома и стены помогают". По крайней мере, экзамен точно будет менее волнительным.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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