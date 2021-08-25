Альтернативе новым властям Афганистана — радикальному движению "Талибан"* — сейчас нет. Такое мнение высказал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Альтернативы талибам нет, это реальность во всех смыслах. Это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну", — сказал Жирнов в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Посол уверен, что нынешняя сформированная так называемая оппозиция фактически не имеет никаких перспектив к существованию и не может противостоять "Талибану". Он объясняет это тем, что они не пользуются поддержкой афганского народа и не способны оказывать реального сопротивления.

"У этих отщепенцев не было никакой социальной поддержки. Их народ не поддержал даже за их деньги", — заявил Жирнов.

Также посол РФ в Кабуле уверен, что талибское правительство будет иметь инклюзивную направленность. Он подчеркнул, что состав будет скоро объявлен.

"Я знаю, что у них сейчас очень активный мыслительный процесс в этом направлении, коллективный, коллегиальный процесс, в том числе активные контакты с различными неталибскими силами Афганистана. Собственно говоря, инклюзивное правительство — это один из тезисов талибов в переговорах с Панджшером", — пояснил Жирнов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что одна из главных угроз, которую представляет захватившее власть в Афганистане движение "Талбиан", связана с огромным количеством оружия, оказавшегося в распоряжении боевиков. По его словам, это сотни стволов артиллерии, единиц бронетехники, самолёты, вертолёты, а "одних только систем ПЗРК больше сотни".

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.