Российские хоккеистки второй раз всухую проиграли на чемпионате мира
Итоговое положение в группе и соперник по 1/4 финала теперь зависит от матча между Финляндией и Швейцарией.
Фото © Федерация хоккея России
Женская сборная России по хоккею на чемпионате мира в Канаде уступила команде Финляндии со счётом 0:4. Это был матч группового этапа.
"На женском чемпионате мира проиграли команде Финляндии (0:4). И теперь наше итоговое положение в группе и соперник по 1/4 финала зависит от матча между Финляндией и Швейцарией, который состоится завтра", — говорится в сообщении Федерации хоккея России.
Теперь россиянки идут четвёртыми в группе А (3 очка, 4 матча). Первое место занимает сборная США (9 очков, 3 матча). Именно ей накануне уступила российская команда с разгромным счётом 0:6. А перед этим уступила соперницам из Канады со счётом 1:5. Вместе с тем все сборные группы А выйдут в плей-офф. Групповой этап завершится 26 августа, плей-офф пройдёт с 28 по 31 августа.
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