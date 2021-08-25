Российские хоккеистки второй раз всухую проиграли на чемпионате мира

Женская сборная России по хоккею на чемпионате мира в Канаде уступила команде Финляндии со счётом 0:4. Это был матч группового этапа.

"На женском чемпионате мира проиграли команде Финляндии (0:4). И теперь наше итоговое положение в группе и соперник по 1/4 финала зависит от матча между Финляндией и Швейцарией, который состоится завтра", — говорится в сообщении Федерации хоккея России.