В Магаданскую область прибыли эксперты Минздрава для помощи в борьбе с ковидом

Группа специалистов из Министерства здравоохранения и ведущих федеральных центров прибыла в Магаданскую область, где поможет в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что группа экспертов была направлена по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко. Ранее он отмечал, что самую большую тревогу вызывает ситуация с коронавирусом в Магаданской области, Туве, Коми, Севастополе и Самарской области.