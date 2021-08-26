В Магаданскую область прибыли эксперты Минздрава для помощи в борьбе с ковидом
Глава ведомства ранее называл этот регион одним из тех, ситуация в которых вызывает наибольшую тревогу.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Группа специалистов из Министерства здравоохранения и ведущих федеральных центров прибыла в Магаданскую область, где поможет в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что группа экспертов была направлена по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко. Ранее он отмечал, что самую большую тревогу вызывает ситуация с коронавирусом в Магаданской области, Туве, Коми, Севастополе и Самарской области.
Ранее Лайф сообщал, что в России за сутки снова зафиксировали более 800 смертей от ковида. Таким образом, за весь период с начала пандемии зарегистрировано 178 423 умерших.
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