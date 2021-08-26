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В России зафиксирован новый антирекорд по суточной смертности от ковида

При этом уровень заболеваемости находится примерно на одном и том же уровне: за сутки выявили 19 630 новых случаев.

26 августа, 08:58

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

За сутки в России зафиксировано 820 летальных исходов от коронавируса — это новый максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания. За весь период умерло уже 179 243 пациента.

При этом уровень заболеваемости находится примерно на одном и том же уровне — за сутки выявили 19 630 новых случаев (с начала пандемии их уже 6 824 540), выздоровел 19 661 человек (всего 6 092 818).

За время пандемии от ковида в мире умерло девять тысяч детей

За время пандемии от ковида в мире умерло девять тысяч детей

Напомним, в начале августа на протяжении почти недели в России каждый день фиксировалось более 800 смертей от ковида. Прошлый абсолютный антирекорд составил 819 летальных исходов. Накануне, 25 августа, также было зарегистрировано более 800 смертей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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