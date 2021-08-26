В России зафиксирован новый антирекорд по суточной смертности от ковида

За сутки в России зафиксировано 820 летальных исходов от коронавируса — это новый максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания. За весь период умерло уже 179 243 пациента.

При этом уровень заболеваемости находится примерно на одном и том же уровне — за сутки выявили 19 630 новых случаев (с начала пандемии их уже 6 824 540), выздоровел 19 661 человек (всего 6 092 818).