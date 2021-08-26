За время пандемии от ковида в мире умерло девять тысяч детей
Летальные исходы среди несовершеннолетних, связанные с инфекцией, составляют 1–3%, заметила глава Союза педиатров России.
Фото © Pexels
С момента начала пандемии коронавируса в мире скончалось девять тысяч детей, заразившихся этой инфекцией. По словам президента Союза педиатров России, главного внештатного детского специалиста по профилактической медицине Минздрава России Лейлы Намазовой-Барановой, это крайне низкий показатель.
"Смертность детей крайне низкая — за период пандемии на Земле девять тысяч детей умерли", — приводит её слова РИА "Новости".
При этом летальность, связанная с ковидом, у несовершеннолетних составляет 1–3%. Однако за полтора года (с января 2020-го по июль 2021-го) процент заболевших детей вырос: в группе младше четырёх лет — в два раза, в группе 5–14 лет — более чем в три раза.
Ранее учёный назвал возможные причины роста смертности от коронавируса. Доктор биологических наук Сергей Нетёсов делает выводы, опираясь не только на научную практику, но и на личный опыт в качестве пациента.
Комментариев: 0