За время пандемии от ковида в мире умерло девять тысяч детей

С момента начала пандемии коронавируса в мире скончалось девять тысяч детей, заразившихся этой инфекцией. По словам президента Союза педиатров России, главного внештатного детского специалиста по профилактической медицине Минздрава России Лейлы Намазовой-Барановой, это крайне низкий показатель.

"Смертность детей крайне низкая — за период пандемии на Земле девять тысяч детей умерли", — приводит её слова РИА "Новости".

При этом летальность, связанная с ковидом, у несовершеннолетних составляет 1–3%. Однако за полтора года (с января 2020-го по июль 2021-го) процент заболевших детей вырос: в группе младше четырёх лет — в два раза, в группе 5–14 лет — более чем в три раза.