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    За время пандемии от ковида в мире умерло девять тысяч детей

    Летальные исходы среди несовершеннолетних, связанные с инфекцией, составляют 1–3%, заметила глава Союза педиатров России.

    26 августа, 08:08
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    С момента начала пандемии коронавируса в мире скончалось девять тысяч детей, заразившихся этой инфекцией. По словам президента Союза педиатров России, главного внештатного детского специалиста по профилактической медицине Минздрава России Лейлы Намазовой-Барановой, это крайне низкий показатель.

    "Смертность детей крайне низкая — за период пандемии на Земле девять тысяч детей умерли", — приводит её слова РИА "Новости".

    При этом летальность, связанная с ковидом, у несовершеннолетних составляет 1–3%. Однако за полтора года (с января 2020-го по июль 2021-го) процент заболевших детей вырос: в группе младше четырёх лет — в два раза, в группе 5–14 лет — более чем в три раза.

    Мурашко предупредил о росте случаев заражения ковидом среди детей

    Мурашко предупредил о росте случаев заражения ковидом среди детей

    Ранее учёный назвал возможные причины роста смертности от коронавируса. Доктор биологических наук Сергей Нетёсов делает выводы, опираясь не только на научную практику, но и на личный опыт в качестве пациента.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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