В Минздраве назвали оптимальный срок беременности для вакцинации от ковида

"В России к применению во время беременности в настоящее время разрешена вакцина "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"). Оптимальным для вакцинации является срок беременности после 22 недель", — отметила эксперт.

Долгушина подчеркнула, что вакцинация необходима, так как ковид увеличивает риск акушерских осложнений и материнской смертности. Особенно опасен он для будущих мам из групп риска: с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, онкозаболеваниями, хроническими заболеваниями печени, почек и лёгких. При этом, по словам специалиста, сделать прививку лучше ещё на этапе планирования беременности.