В Минздраве назвали оптимальный срок беременности для вакцинации от ковида
Прививка необходима, так как вирус увеличивает риск акушерских осложнений и материнской смертности, и особенно опасен он для будущих мам из групп риска.
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Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталья Долгушина назвала наиболее оптимальный срок беременности, на котором будущей маме можно сделать прививку от коронавируса.
"В России к применению во время беременности в настоящее время разрешена вакцина "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"). Оптимальным для вакцинации является срок беременности после 22 недель", — отметила эксперт.
Долгушина подчеркнула, что вакцинация необходима, так как ковид увеличивает риск акушерских осложнений и материнской смертности. Особенно опасен он для будущих мам из групп риска: с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, онкозаболеваниями, хроническими заболеваниями печени, почек и лёгких. При этом, по словам специалиста, сделать прививку лучше ещё на этапе планирования беременности.
Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в июне нынешнего года Минздрав РФ одобрил вакцинацию беременных этой вакциной.
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