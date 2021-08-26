Суд арестовал санитарку, избивавшую постояльцев дома престарелых в Реутове
Следователи обвиняют её в нанесении побоев нескольким пенсионерам, а также в отсутствии должного за ними ухода. В ходе допроса женщина признала вину.
Фото © ГСУ СК по Московской области
Суд отправил под арест 54-летнюю сотрудницу пансионата по уходу за пожилыми людьми в Реутове, которая подозревается в нанесении побоев постояльцам. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.
"В ходе допроса женщина признала свою вину и созналась в содеянном. В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", — указали в пресс-службе.
Отмечается, что женщину обвиняют в нанесении побоев нескольким пенсионерам, а также в отсутствии необходимого ухода за ними. Следователи допросили потерпевших и свидетелей, в ближайшее время планируется назначение судебно-медицинских и психолого-психиатрических экспертиз.
Ранее Лайф сообщал, что по факту произошедшего в отношении санитарки возбудили уголовное дело. СК также опубликовал кадры задержания женщины.
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