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    Суд арестовал санитарку, избивавшую постояльцев дома престарелых в Реутове

    Следователи обвиняют её в нанесении побоев нескольким пенсионерам, а также в отсутствии должного за ними ухода. В ходе допроса женщина признала вину.

    26 августа, 06:35
    <p>Фото © <a href="https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1603542/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК по Московской области</a></p>

    Фото © ГСУ СК по Московской области

    Суд отправил под арест 54-летнюю сотрудницу пансионата по уходу за пожилыми людьми в Реутове, которая подозревается в нанесении побоев постояльцам. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

    "В ходе допроса женщина признала свою вину и созналась в содеянном. В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", — указали в пресс-службе.

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    Отмечается, что женщину обвиняют в нанесении побоев нескольким пенсионерам, а также в отсутствии необходимого ухода за ними. Следователи допросили потерпевших и свидетелей, в ближайшее время планируется назначение судебно-медицинских и психолого-психиатрических экспертиз.

    Ранее Лайф сообщал, что по факту произошедшего в отношении санитарки возбудили уголовное дело. СК также опубликовал кадры задержания женщины.

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    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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