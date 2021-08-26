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    В Госдуме предложили продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

    По мнению парламентария, именно для этой категории граждан продолжающаяся пандемия коронавируса представляет наибольшую опасность.

    26 августа, 05:59
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Новогодние каникулы для пенсионеров, которые продолжают работать, можно продлить на четыре дня. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, сообщает RT.

    "В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года", — сказано в письме парламентария на имя министра труда Антона Котякова.

    По словам Фёдорова, пандемия коронавируса продолжается и наибольшую опасность она представляет для пожилых граждан. При этом данная категория людей продолжает выполнять должностные обязанности и регулярно посещает трудовые коллективы, а также пользуется общественным транспортом, что увеличивает шансы на заражение.

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    А ранее была раскрыта длительность новогодних каникул в 2022 году для всех россиян. Кроме того, в этом году не возникнет вопрос, станет ли 31 декабря рабочим днём, ведь он уже решён сам собой.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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