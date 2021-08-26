В Госдуме предложили продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

Новогодние каникулы для пенсионеров, которые продолжают работать, можно продлить на четыре дня. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, сообщает RT.

"В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года", — сказано в письме парламентария на имя министра труда Антона Котякова.

По словам Фёдорова, пандемия коронавируса продолжается и наибольшую опасность она представляет для пожилых граждан. При этом данная категория людей продолжает выполнять должностные обязанности и регулярно посещает трудовые коллективы, а также пользуется общественным транспортом, что увеличивает шансы на заражение.